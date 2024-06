L’agenda dei Live della settimana (#23, 2024)

Parte anche l’I-Days a Milano con Lana Del Rey, martedì 4 Giugno, info sul sito di Live Nation. Sempre in tema di Festival da non perdere nel weekend l’Handmade a Guastalla (RE) con Lydia Lunch, Demdike Stare e Pufuleti in line up, info su handmadefestival.it. E Olivia Rodrigo? Sold Out.

Lunedì 3 Giugno – DANNY BROWN, Magazzini Generali, Milano

Unica data italiana per il rapper statunitense Danny Brown, descritto nel 2022 da MTV come “una delle figure più uniche del rap degli ultimi tempi”. Nel 2010 Brown pubblica il suo primo album in studio di debutto, The Hybrid, seguito dal secondo studio album XXX che riceve moltissime recensioni positive e diversi riconoscimenti. Nel 2013 pubblica il suo terzo album, Old, che gli permette l’accesso alla classifica Billboard USA raggiungendo il numero 18 della US Billboard 200. Nel 2023 esce il suo sesto ed ultimo album Quaranta, pubblicato a novembre 2023 e che include diverse collaborazioni esterne come quelle con Bruiser Wolf, Kassa Overall e Mike. La carriera di Danny Brown è il lavoro senza compromessi di un talento virtuoso che sa come usare la sua personalità unica come uno strumento feroce. C’è un persistente senso di paranoia, il necessario senso di colpa del sopravvissuto e l’ansia, ma anche battute isteriche e inni da festa costruiti per incenerire gli altoparlanti. È uno degli artisti più richiesti a livello mondiale e offre ad ogni esibizione un contrasto unico tra rap, riflessione e celebrazione. Prevendita su Ticketone.

Martedì 4 Giugno – BLONDE REDHEAD, Milk, Torino

Il leggendario gruppo indie-rock newyorkese composto da Kazu Makino e dai fratelli Simone e Amedeo Pace celebra i trent’anni di carriera presentando dal vivo il nuovo album Sit Down for Dinner: un progetto meticoloso e coinvolgente che ha preso forma durante cinque anni tra New York, Milano e vari luoghi della Toscana e che esplora temi profondi e tipici dell’età adulta, creando quasi un contrasto con la musica ritmata e frizzante che accompagna ogni brano. Un gruppo in continua evoluzione e che rifiuta di essere catalogato in un unico genere, la cui carriera musicale continua a reinventarsi ed esplorare nuovi territori musicali, passando dal noise rock degli esordi al dream-pop elettronico più raffinato, fino ad arrivare a un sound rock elettronico e più sofisticato. Prevendita attiva a questo link.

Martedì 4 Giugno – KING GIZZARD & THE LIZZARD WIZARD, Circolo Magnolia, Milano

Gli australiani sono una delle band più prolifiche del pianeta: giovanissimi e attivi solo dal 2010, hanno pubblicato ben ventitré album, dei quali cinque solo nel 2023, divenendo così da cult band a realtà del rock psichedelico. Con un sound che fonde garage, freak folk, prog, surf, jazz fusion e heavy metal, la formazione, guidata dal polistrumentista Stu Mackienze, è composta da Mickey Cavanagh, Cookie Craig, Lukey Harwood, Amby Kenny-Smith e Joey Walker. Se i loro album vengono osannati dalla critica, i loro energici live sono anche meglio, frenetici e grondanti di sudore! Biglietti a questo link.

Martedì 4 Giugno – DRY CLEANING + NEW CANDYS, Cortile del Castello Estense, Ferrara

Il debutto “New Long Leg” li ha fatti balzare in vetta alle UK Album Charts, “Stumpwork” uscito nel 2022 lo producono con John Parish. Un sophomore che li caratterizza e toglie ogni etichetta di genere, un album di ampia portata, con suoni audaci, dove le voci si avvolgono ai riff, e dalle liriche impegnate. A Marzo 2023 è uscito un nuovo EP, “Swampy” con 5 tracce, i recenti singoli “Swampy” e “Sombre Two”, una demo del brano “Peanuts” ed i remix di Charlotte Adigéry & Bolis Pupul e Nourished By Time. Riguardo alle collaborazioni, la band dice: “Abbiamo chiesto a Marcus (alias Nourished by Time) di remixare la sua canzone preferita da Stumpwork, poiché siamo grandi fan della sua voce straordinaria, dei testi teneri e della scrittura emotiva e brillante. Adoriamo la musica di Charlotte e Bolis, il loro approccio alla performance dal vivo, l’umorismo che inseriscono nelle loro canzoni, la loro interpretazione unica della musica dance energizzante e stratificata. È davvero gratificante ascoltare le nostre canzoni in un modo nuovo ed entrare in contatto con artisti che ammiriamo”. In apertura i New Candys, biglietti a questo link.

Mercoledì 5 Giugno – SPECIAL INTEREST + LAMBRINI GIRLS, Hana-Bi, Marina di Ravenna (RA)

Negli anni, Beaches Brew Festival è diventato un punto di riferimento per la comunità internazionale di appassionati di musica “indie” e attira migliaia di giovani da tutta Europa. Gli ingredienti fondamentali del festival sono la ricerca musicale e la sperimentazione, uniti ad un ambiente rilassato, alla bellezza delle dune di sabbia, del Mar Adriatico e della pineta secolare. 18 artisti, 11 paesi del mondo, 7 debutti nazionali, per una line-up che riflette al meglio l’approccio di ricerca trasversale, inclusivo e boundary crossing del progetto, attraverso le diverse direttrici sonore del contemporaneo. Ecco la line up: Martedì 4 Giugno Ore 19.30 Meril Wubslin (CH) * Roof Stage Ore 20.30 Cyril Cyril (CH) * Roof Stage Ore 21.20 Ustad Noor Bakhsh (PK) Beach Stage Ore 22.15 Yalla Miku (CH) * Roof Stage Ore 23.20 Etran De L’Aïr (NE) Beach Stage Ore 00.20 DJ Fitz (UK) dj set *presented by Bongo Joe Mercoledì 5 Giugno Ore 19.30 R.Y.F. (IT) Roof Stage Ore 20.30 Baby’s Berserk (NL/CA) Roof Stage Ore 21.20 University (UK) Beach Stage Ore 22.15 Lambrini Girls (UK) Roof Stage Ore 23.20 Special Interest (US) Beach Stage Ore 00.20 Cemento Atlantico (IT) dj set; Giovedì 6 Giugno: Ore 19.30 IchBinBob (IT) Roof Stage Ore 20.30 PÖ (GH/FR) ** Roof Stage Ore 21.20 Kabeaushé (KE) Beach Stage Ore 22.15 HiTech (US) Roof Stage Ore 23.20 Aunty Rayzor (NE) ** Beach Stage Ore 00.20 Cami Layé Okún (CU) dj set ** presented by Nyege Nyege. Ingresso libero.

Sabato 8 Giugno – CARMEN CONSOLI, Anfiteatro Romano, Pompei (NA)

Dalla Sicilia Carmen Consoli trae ispirazione per uno dei suoi progetti più ambiziosi e innovativi: lo scorso 15 luglio 2023 al Teatro Greco di Siracusa, per la realizzazione del concerto-evento “Terra ca nun senti”, ha costituito la prima Orchestra Popolare Siciliana, con la quale ha portato sul palco non solo alcuni strumenti della loro tradizione musicale e relativo repertorio, ma anche l’eredità di grandi personaggi della storia sociale e culturale italiana. Ora quel concerto trova una nuova, affascinante dimora: l’Anfiteatro Romano nel Parco Archeologico di Pompei. Con la Consoli sul palco ci saranno Gemino Calà flauti etnici, Valentina Ferraiuolo al tamburo a cornice e percussioni, Marco Siniscalco al basso e contrabbasso, Puccio Panettieri alla batteria, Adriano Murania al violino e chitarra acustica e Massimo Roccaforte alle chitarre e mandolino. Con loro anche Donatella Finocchiaro, che già a Siracusa ha dato voce ad alcuni testi sottolineando ora poeticamente, ora ironicamente, ora drammaticamente i temi toccati dalle canzoni in scaletta, e Giovanni Impastato, che ha letto in ricordo del fratello Peppino. Prevendita a questo link.