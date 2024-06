Nuovo singolo per Nick Cave e i suoi Bad Seeds

Si intitola “Frogs” il nuovo singolo di Nick Cave e dei suoi Bad Seeds e sarà contenuto nel nuovo album Wild God in uscita il prossimo 30 agosto. Cave ha dichiarato che “Frogs” è stato uno dei primi pezzi composti per questo disco e ha aggiunto che «[it] puts a big fucking smile on my face». Tra riferimenti a Caino e Abele e un andamento ipnotico e avvolgente, Cave dà sfoggio a un cantato che è insieme da bluesman e da crooner e che si appiccica perfettamente al brano: «In the Sunday rain», ripete sofferente, aggiungendo «Take that gun out of your hand! Kill me! Kill me!», in un tono che pare più un’implorazione che un timore. Wild God è il primo disco firmato dai Bad Seeds dai tempi dell’acclamatissimo Ghosteen, che uscì nel 2019. Nel frattempo Nick Cave ha pubblicato diversi dischi sia da solo sia al fianco del fidato Warren Ellis.