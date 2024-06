I Ghostly Kisses all’interno della loro “Darkroom”

Ghostly Kisses, Minneapolis, 7th Street Entry, 5 giugno 2024

I Ghostly Kisses del Canada (Margaux Sauvé e Louis-Étienne Santais) sono in tour per promuovere Darkroom… e la loro primissima apparizione a Minneapolis si è tenuta al 7th Street Entry, a Minneapolis, il 5 giugno 2024.

Da Montreal Kroy (la cantante, cantautrice e compositrice Camille Poliquin) ha aperto lo spettacolo. Ci ha ringraziati per essere arrivati presto per vederla suonare… Era entusiasta di essere in tour, perché quando ha saputo che i Ghostly Kisses stavano per andare in tour promozionale, ha praticamente supplicato di poter aprire per loro.

Le canzoni nel set di Kroy includevano alcune nuove canzoni, come “Defender”, poiché il suo album di debutto da solista Scavenger è uscito nel 2016 e presto sarà il momento di un nuovo disco. Pensa che forse un nuovo album uscirà ad agosto 2024.

Per la sua canzone, che ha chiamato “Satinsatan”, ha riso e ha detto che l’ha eseguita per la prima volta in una chiesa… il che mostra il suo senso dell’umorismo ironico.

Kroy ha concluso il suo breve set di 30 minuti con uno dei suoi primi singoli, “River”.

I Ghostly Kisses hanno chiuso lo spettacolo. Avevano un telo circolare sullo sfondo con retroilluminazione per creare un tema di oscurità. O suppongo un tema “Darkroom”. L’atmosfera e l’illuminazione giocano con le silhouette e le ombre… l’unica cosa mancante era una macchina del fumo per aiutare a creare l’atmosfera.

Margaux Sauvé è molto pacata e quando parla ha questo accento franco-canadese. Ci dice che prima di Darkroom, si trovava in una situazione diversa. Studiava psicologia e per qualche motivo la sua attenzione non era sui libri e le lezioni, ma sulla creatività e la scrittura di musica al pianoforte e al violino (che suona per noi utilizzando lo strumento in alcune canzoni). Quindi ha preso una direzione diversa e ha finito per mettere insieme il progetto Darkroom.

Era la loro prima volta a Minneapolis, ma basandosi sui fan che sono venuti a supportarli, sono sicuro che torneranno di nuovo.

Kroy