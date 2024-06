Con i Galliano torna anche l’estate

I Galliano, re dell’Acid Jazz inglese, tornano dopo trenta anni con il nuovo album “Halfway Somewhere”: uscirà il 30 Agosto per Brownswood Recordings.

La formazione di oggi vede protagonisti il leader Rob Gallagher e la partner e cantante Valerie Etienne, insieme a Ernie McKone al basso, Crispin Taylor alla batteria e Ski Oakenfull alle tastiere (con i guest del sax Jason Yarde, Bémbé Ségué al microfono e il percussionista Crispin ‘Spry’ Robinson). I Galliano sono nati nell’underground londinese come live band da festa tra metà e fine degli anni ottanta, incidendo i loro album per Talkin’ Loud. Il mondo della band proveniva da una cultura aperta e multidisciplinare che abbracciava musica, danza, moda, arte, design e poesia.

L’esordio “Welcome to the Story” uscì nel 1990 per la Talkin’ Loud di Gilles Peterson (prodotto da Chris Bangs che coniò anche il genere acid jazz) divenendo da subito una next big thing della scena inglese, grazie al loro stile unico e anticonvenzionale. “Noi della band stavamo giocando con quello su cui potevamo mettere le mani, che fosse un libro degli anni 70 sullo stile giamaicano o vecchi dischi di Last Poets e Watts Prophets – racconta Rob Gallagher. Abbiamo ripreso lo stile e il lavoro degli altri per alcuni anni, ma all’improvviso tutto si è fuso e abbiamo ottenuto qualcosa di nuovo, diverso, la nostra band.” Il primo singolo “Circles Going Round The Sun” è qualcosa di veramente gustoso e chiaramente estivo, nella collisione tra acid jazz, funk e elementi afrobeat.

I Galliano torneranno anche on the road per la prima volta dal 1997, al momento è prevista anche una data italiana l’8 Agosto al Locus Festival di Locorotondo.