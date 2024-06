Gli Eternal Love tornano con “La Pantera”

Venerdì 7 giugno, al Circolo Magnolia (MI) gli Eternal Love presentano in anteprima il loro prossimo singolo, “La Pantera”, che verrá pubblicato a mezzanotte dello stesso giorno.

Per l’occasione il duo di dj si esibirà con una live band insieme ad alcuni ospiti come Nevena Jeremic, James Falco, Ferrari e Larry Masmero.

Il progetto Eternal Love è composto da Federico Facchinetti ed Edoardo Aldini, dj e producer milanesi. Nel 2018 aprono l’omonimo canale Youtube che presto diventerà un fidato raccoglitore di gemme rare per tutti i digger, selectors, dj e amanti della musica world, funk e balearica.

Per questa nuova produzione si sono affidati a Marquis che ha lavorato alla costruzione di un sound che fosse in equilibrio tra le sonorità piú pop e l’anima da club, rendendo il tutto incredibilmente versatile. Il sound che ne è venuto fuori unisce disco, funk, balearica e world music. I pezzi sono caratterizzati dall’utilizzo di drum machine, sintetizzatori e tastiere quali Juno 106, M3R, Elka EH 105 insieme a parti di basso elettrico suonate da Nino Doneda e percussioni suonate da Ras Chamachita, il tutto scandito da parti corali e vocali catchy e coinvolgenti. La Pantera si muove su un testo semplice e catchy scritto e cantato da Marianne Mirage, e tenuto insieme da un sound fresco, su cui ballare sia di notte in un club, che di giorno sotto il sole. Un pezzo felino, sensuale ma che non si prende troppo sul serio. Il singolo annuncia anche la collaborazione degli Eternal Love con Altan (LA PIMPA), è sua infatti la cover del pezzo, in cui è rappresentato perfettamente lo spirito del progetto: una pantera giocosa e misteriosa, avvolgente e sfuggente, sognante e divertente.

L’evento è organizzato da Amore Eterno, Daab e Magnolia. In supporto le realtà di Burro Studio Radio e Anna Molly, e in caso di pioggia il set sará spostato all’interno di Arca Milano).