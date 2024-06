Cover Giugno 2024: Iceboy Violet

Dal nebbioso underground di Manchester, che ha prodotto alcuni dei progetti più interessanti degli ultimi anni -tra cui Space Afrika, aya, Blackhaine- arriva anche Iceboy Violet, nome più volte segnalato sulle nostre pagine nel corso degli scorsi anni.

L’artista inglese arriva al suo debutto sulla Hyperdub di Kode9, in compagnia del producer spagnolo Nueen, con il long playing “You Said You’d Hold My Hand Through The Fire”, in uscita il 7 Giugno. Le atmosfere dark guidate dalla voce di Iceboy Violet si sposano alla perfezione con i beat dal sapore ambient di Nueen, per formare un disco dal sapore malinconico che siamo sicuri sarà una delle rivelazioni dell’anno. Per questo siamo felici di concedere il simbolico titolo di artista del mese a Iceboy Violet.

“You Said You’d Hold My Hand Through The Fire”, a firma Iceboy Violet e Nueen, è in uscita su Hyperdub il 7 Giugno 2024.