Una nuova uscita con materiale inedito del compianto Alan Vega

Il 31 maggio uscirà per l’etichetta In the Red Insurrection, una nuova raccolta di brani fino a oggi mai pubblicati del compianto Alan Vega, leader con Martin Rev dei Suicide, scomparso a 78 anni nel luglio 2016. Anticipa l’uscita il singolo “Mercy”, di cui è stato diffuso anche un video diretto da Douglas Hart dei Jesus and Mary Chain. Si tratta di uno dei dieci pezzi contenuti nel disco.

Era uscito nel 2021 per la Sacred Bones Mutator, il primo disco contenente materiale inedito uscito dopo la morte di Vega. Al suo interno vi erano brani incisi con Liz Lamere, sua moglie nonché collaboratrice di lungo corso, a New York tra il 1995 e il 1996. Il disco era prodotto da Jared Artaud. Insurrection conterrà 11 brani, tutti incisi verso la fine dei ’90s, tra ’97 e ’98, che catturano «l’intensa energia della New York [del periodo], piena di crimini, omicidi, odio, fascismo, razzismo e bancarotta morale», ha dichiarato Lamere nell’annunciare questa nuova pubblicazione.