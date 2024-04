Sonic Boom remixa i Daiistar nel nuovo singolo in uscita

Novità in arrivo per i texani Daiistar, tra le ultime new sensation in casa Fuzz Club.

Il quartetto guidato da Alex Capistran (voce e chitarra) con Nick Cornetti alla batteria, Misti Hamrick al basso e Derek Strahan a tastiere e moog sta per rilasciare un 7″ che includerà la morbida e sognante “Clear”, frutto delle session di registrazione di “Good Time”, uscito a settembre 2023, e così descritta dal leader della band: “The idea behind Clear was to write the perfect song for a perfect day. A song that comes to mind on a warm and sunny afternoon; inspiring thoughts of attainable bliss and encouraging you to dream up something nice for your future self“.

Il lato B presenta invece un remix ad opera di Sonic Boom di “Velvet Reality”, brano di chiusura del disco stesso: 500 copie su vinile rosa al neon e già disponibili qui. L’altra cosa da sapere è che nel mezzo della tournèe europea i Daiistar faranno tappa dalle nostre parti, esattamente mercoledì 24 Aprile al Covo Club di Bologna (opener Real Timpani, biglietti su Dice a 14.45 Euro), giovedì 25 al Glitch Soundclub di Roma (live+drink 8 Euro), a Firenze, The Cave, ingresso 10 Euro e infine al Primo Maggio Rock Festival a Leno (BS), insieme ai Kick con ingresso gratuito, sabato 27 Aprile.

Photo Credit: Rae Mascardo