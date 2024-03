Le foto di Marc Ribot al Teatro Fabbricone di Prato

Musicus Concentus ha accolto lunedì 11 marzo il compositore e chitarrista Marc Ribot per una data sold out al Teatro Fabbricone di Prato.

Marc Ribot, in esclusiva Italiana, nel pomeriggio aveva presentato il suo libro “Nelle mie corde” presso alla Biblioteca Lazzerini di Prato. Nato a Newark, membro di spicco della scena downtown, va in scena in un solo acustico, dove esprime al meglio le sue doti da spregiudicato innovatore, che negli anni ha letteralmente cambiato il suono della musica contemporanea: un mix tra rock, punk, musica etnica e sperimentale sempre imprevedibile e suggestivo.