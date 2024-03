Le foto di Damsel Elysium al Centro Pecci di Prato

La nostra Monica Mazzoli l’ha presentata su Kalporz a fine febbraio nella sua rubrica Scoutcloud.

Vogue la definisce “l’artista sonoro-sperimentale più elegante di Londra”, con una semplice frase riesce a racchiudere tutta la sua essenza. Parliamo di Damsel Elysium, compositrice, performer e polistrumentista di Londra che ha chiuso la giornata di venerdì 22 marzo, nell’ambito di “e se ci entrassi dentro?”, con il live di presentazione del suo ultimo disco “Whispers from Ancient Vessels”, uscito su AD 93 records il 2 febbraio.

Damsel Elysium, con la sua eleganza propone un viaggio sensoriale e ci guida in un percorso dalla scoperta della vita, dell’ambiente naturale, dove non solo si alterna fra strumenti e loop-station, ma si priva via via del velo che la avvolge all’inizio dell’esibizione, un crescendo di intensità, una presa di coscienza, fino ad accasciarsi a terra nel completamento del percorso, una rappresentazione forte della complessità del nostro legame con il ciclo della vita e l’ambiente naturale di cui facciamo parte.