L’agenda dei Live della settimana (#10, 2024)

Oltre alle date qui sotto, Appino (a Trento, Torino e Brescia) e Any Other (Milano, Verona, Cesena) in tour, James Jonathan Clancy sabato 9 al Bronson di Ravenna, infine C’mon Tigre gratuiti al Monk di Roma e The Pineapple Thief all’Alcatraz di Milano entrambi giovedì 7 Marzo.

Mercoledì 6 Marzo – PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS, Santeria Toscana 31, Milano

Per la prima volta nel nostro paese arriva il sound inconfondibile e intrigante della band australiana Psychedelic Porn Crumpets che ci porteranno alla scoperta di Fronzoli il nuovo album uscito lo scorso 10 novembre 2023 per What Reality? Records. Emerso dall’underground indie di Perth nel 2014, il gruppo si distingue per i pesanti riff garage e le venature prog-rock e psichedeliche. Tecnici ma dritti al punto. In apertura i Feet, un evento Vivo Concerti. Biglietti acquistabili a questo link.

Fronzoli by Psychedelic Porn Crumpets

Giovedì 7 Marzo – BRAXTON COOK, Alcazar, Roma

Braxton Cook è un cantante e sassofonista prodigio, vincitore di un premio Emmy, che si distingue come una delle voci più avvincenti e promettenti dell’attuale scena jazz. Nato a Silver Spring, nel Maryland, Braxton ha fatto sentire la sua presenza nel mondo del jazz sin dal 2013, quando è stato selezionato come semifinalista nel prestigioso Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition. Diplomatosi alla Juilliard School nel 2015, Braxton ha affinato le sue abilità con tournée accanto al trombettista nominato ai Grammy Christian Scott, diventando un membro di lunga data della sua band. Nel 2017, la rivista Fader Magazine lo ha riconosciuto come un “miracolo del jazz”. Successivamente, è stato inserito tra i cinque artisti jazz da tenere d’occhio (insieme a Robert Glasper, Kamasi Washington, Butcher Brown e Kris Bowers) nel numero di giugno 2018 di Ebony Magazine. Con l’ultimo disco “Who Are You When No One Is Watching” (2023), Braxton Cook si appresta a portare la sua eclettica e coinvolgente proposta musicale in Italia (anche a Bologna giovedì 7, Sghetto Club). Biglietti su Dice.

Venerdì 8 Marzo – POMME + ADA ODA, Estragon Club, Bologna

Per la prima volta in assoluto ospitato ad Estragon Club, torna in Italia, a Bologna, EUROPAVOX, il festival che ogni volta riesce a portare in una sola location il meglio della musica Europea. Ci vediamo l’8 e il 9 marzo, cambia lo scenario ma non la formula di due giorni – sempre seguendo la tradizione dei grandi festival europei – e ancora nella scoperta di sonorità diverse, vere e proprie culture, tutte animate dagli stessi valori universali. Highlights gli show di Pomme e Cristina Donà il venerdì, oltre a Ada Oda e Aoife Nessa Frances. Sabato sono invece attese La Pegatina, Rumba De Bodas, Venga Venga e Alo Wala: una rassegna piacevolmente al femminile. Ticket: 15€ la giornata / 20€ abbonamento due giorni.

Sabato 9 Marzo – KODE9 + JESSE LANZA, Base, Milano

Siamo orgogliosi ed emozionati nel presentare l’unica data italiana del party-tour celebrativo per i venti anni della label di musica elettronica con base a Londra HYPERDUB. Per questa occasione ci sarà il suo fondatore, Kode9: pioniere della musica dubstep assieme a The Spaceape, Kode9 incise tre album solisti che fondono dub, dancehall e musica indiana. Si prosegue con Jessy Lanza: cantautrice, produttrice e cantante elettronica canadese di Hamilton, Ontario. A chiudere questa stellare line-up c’è Lee Gamble, avanguardista dell’elettronica con le sue sperimentazioni tra danza, movimento, intelligenza artificiale. La Hyperdub è un’etichetta discografica con sede a Londra, fondata nel 2004 da Steve Goodman in arte Kode9; precedentemente, nel 2000, era una webzine. Prevendite attive su Dice.

Love Hallucination by Jessy Lanza

Sabato 9 Marzo – L’RAIN, Covo Club, Bologna

La polistrumentista, compositrice, interprete e curatrice L’Rain (Taja Cheek) ritorna con il suo terzo album “I Killed Your Dog”. Riprendendo i temi di dolore e identità che hanno caratterizzato il suo lavoro precedente, “I Killed Your Dog” analizza l’atto del ferire le persone che ami di più. Multistrato nel soggetto e nella forma, le esplorazioni sonore di L’Rain interrogano il modo in cui la molteplicità di emozioni ed esperienze si intersecano con l’identità. Lo sperimentale e l’ipercommerciale; l’aspettativa e la realtà; la speranza e la disperazione. “Sto immaginando un mondo di contraddizioni, come sempre”, spiega Cheek. “Sensuale, forse anche sexy, ma terrificante e strano”. Scritto in mezzo al dolore dal punto di vista di una meritata maturità, “I Killed Your Dog” porta il mondo sonoro delineato da L’Rain nell’album “Fatigue” del 2021 su una nuova avvincente traiettoria. Insieme ai collaboratori di lunga data Andrew Lappin e Ben Chapoteau-Katz, Cheek ha sviluppato L’Rain in un’entità mutevole che offusca la distinzione tra band e individuo. Iniziando come una meditazione astratta sul dolore, Cheek fa risalire le origini di L’Rain al periodo che seguì lo scioglimento della sua vivace comunità musicale DIY all’inizio degli anni 2010 a New York e la morte di sua madre, Lorraine. Il nome L’Rain è stato concepito sia come un tributo a sua madre e al suo gregario alter ego L’ (lah-postrophe), sia come nome che successivamente si è tatuata sul braccio. In apertura Marta Tenaglia, biglietti su Dice.

Domenica 10 Marzo – ALABASTER DEPLUME, La Claque, Genova

Per la prima volta a Genova uno degli artisti di maggior successo della scuderia International Anthem (l’etichetta di Chicago di Angel Bat Dawid, Rob Mazurek Exploding Star Orchestra, Irreversible Entanglements…). Alabaster DePlume mischia sapientemente ethio e spiritual jazz, guidando i viaggi sonori col suo sassofono o con le sue poesie di spoken word. “Come With Fierce Grace” è il suo ultimo lavoro (2023). Già tra i più interessanti musicisti usciti dal Total Refreshment Center, laboratorio sonoro di Hackney a Londra, porterà in città una ventata di contemporaneità e classe, da non perdere! Inizio h. 21 presso La Claque in Agorà – Teatro della Tosse, Vico San Donato 9 angolo Vico Biscotti. Ingresso 18€. Date in settimana anche a Napoli (Auditorium Novecento, martedì 5 Marzo) e Pesaro (Sala Della Repubblica, mercoledì 6), Foligno (Spazio Zut, giovedì 7) e Firenze (Sala Vanni, venerdì 8).