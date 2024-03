La Top 7 della settimana (#13, 2024)

È la sua settimana. Ma non è solo la sua settimana. Come ogni venerdì, ecco la Top 7 che racconta le migliori cose musicali degli ultimi sette giorni, scelte dal nostro insindacabile giudizio.

7. Mdou Moctar, un altro singolo che spacca

Una bella cavalcata tuareg-tamarra per chiudere la settimana: perché no?

6. Ritornano i Pond! “Chiii?”: ecco, appunto

Impolverati dal tempo che passa, i Pond danno una scrollata alla propria carriera che cominciava a odorare un po’ troppo di naftalina. Bentornati? Bentornati!

5. Hiatus Kaiyote (‘)

Ad ogni uscita me la fanno chillare di gusto. Me la fanno che? Chillare. Me la fanno cosa? Ehm.

4. 1999 WRITE THE FUTURE, continuano le ottime release

Non c’è nessun gatto passato sulla tastiera, quello che state per leggere è tutto giusto: “hella (˃̣̣̥╭╮˂̣̣̥) ✧ ♡ ‧º·˚” è uno degli album più divertenti dell’anno, almeno per ora, e il collettivo autore del disco ha da poco fatto uscire un nuovo singolo – “PUMP IT UP ε=┌(^_^)” – che vede il featuring di TiaCorine. Che figata.

3. Charli XCX Patrimonio Unesco?

Bella questa storia della techno berlinese che diventa Patrimonio Unesco, potrebbe aprire un bel filone. Nel caso, io propongo il nome di Charli XCX, che prima dell’uscita del nuovo album ha reso pubblico il set Boiler Room realizzato qualche settimana fa.

2. Doechii: il talento che urla

C’è questa meravigliosa pazza incazzata che da qualche tempo ha attirato la mia attenzione: dal 2022 ad oggi ha pubblicato una serie singoli di una cattiveria che definirei contagiosa, uno meglio dell’altro. L’ultimo è “Alter Ego”, dove la rapper di Tampa, Florida mette in scena ancora una volta il suo stile sguaiato e irresistibile.

1. E infine, chi se non lei?

Vabbè il primo posto di questa settimana era scontato. È uscito “COWBOY CARTER”, il nuovo disco di Beyoncé, e come al solito it’s a thing. Che riusciate a familiarizzare o no con il fatto che si sia data alla musica country (non è del tutto ero) non è altro che un problema vostro – anche mio, onestamente. La questione che conta è che, come sempre, l’artista texana dimostra di saper fare praticamente qualsiasi cosa, musicalmente parlando. Prima della Top 7 settimanale di Kalporz ma soprattutto prima della classe.