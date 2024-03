La Top 7 della settimana (#12, 2024)

7. Il ritorno degli I Hate My Village

La superband formata da Adriano Viterbini, Fabio Rondanini, Marco Fasolo e Alberto Ferrari è tornata con “Water Tanks”, un pezzo ispirato dall’highlife, un genere musicale nato nell’attuale Ghana in cui il jazz incontra ritmiche africane.

Potete ascoltarlo qui:

6. La techno berlinese è patrimonio UNESCO

La conferenza dei ministri della Cultura dei Länder tedeschi, di concerto con il commissario del governo federale per la Cultura e i Media, ha deciso di includere la techno berlinese nell’elenco del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. L’iniziativa era stata promossa dall’organizzazione no profit Rave the Planet e rinsalda ulteriormente il legame tra il genere e la capitale tedesca.

5. La performance di St. Vincent per “Josh Homme & Friends”

Il frontman dei Queens of the Stone Age, Josh Homme, aveva recentemente annunciato una serata di musica per sostenere la Sweet Stuff Foundation, la sua organizzazione no profit che si occupa di assistere musicisti, operatori dell’industria musicale e familiari costretti a fronteggiare malattie di vario genere. Per l’occasione, St. Vincent si è esibita e ha proposto la cover di “Crazy” di Patsy Cline.

Potete vederla qui:

4. Annunciati gli headliner del Festival di Glastonbury 2024

Gli organizzatori del Glastonbury Festival hanno annunciato alcuni headliner della prossima edizione, in programma dal 26 al 30 giugno: SZA, i Coldplay, Shania Twain e Dua Lipa, in una delle sue prime date a supporto del nuovo “Radical Optimis”, in uscita il 3 maggio. C’è stato anche qualche commento critico qua e là, ma nelle prossime settimane sono attesi altri annunci.

3. Nick Cave sarà nella colonna sonora di “Back to Black”

Annunciato nel 2022, “Back to Black” è il film diretto da Sam Taylor-Johnson che tratta i primi anni della carriera di Amy Winehouse, fino al successo riscosso grazie a “Rehab” e al singolo che dà il nome al film. La pellicola sarà distribuita nel Regno Unito dal 12 aprile, in Italia dalla settimana successiva. Qualche giorno fa, il regista ha detto che la colonna sonora è stata curata da Nick Cave e Warren Ellis e che, nella sua mente, erano gli unici musicisti in grado di comporre la soundtrack.

2. “Fela, il mio dio vivente” debutta al cinema

“Fela, il mio dio vivente” è un documentario diretto da Daniele Vicari con l’obiettivo di omaggiare Fela Kuti, uno dei più importanti artisti africani di sempre e considerato inventore dell’afrobeat, e Michele Avantario, il regista (scomparso nel 2003) che avrebbe voluto realizzare un film su di lui. Grazie anche alle molte ore di video girate da Avantario su Fela Kuti dagli anni Ottanta in poi, ecco il film con Claudio Santamaria e la colonna sonora di Teho Teardo. Il film è nelle sale dal 21 marzo.

1. Il release radar del venerdì

Oggi è venerdì, forse uno dei più interessanti del 2024 sul piano degli album in uscita. È il giorno di Adrianne Lenker, voce dei Big Thief, con “Bright Future”, di Waxahatchee con “Tigers Blood”, di Empress Of con “For Your Consideration”, di Elbow con “Audio Vertigo” e Jlin (prodotta da Björk), con “Akoma”. C’è anche il ritorno di Julia Holter con “Something in the Room She Moves” e dei fratelli Reid: sette anni dopo “Damage and Joy”, “Glasgow Eyes” è il nuovo album dei Jesus and Mary Chain.