La primavera porta con sé il folk: escono oggi i nuovi album di Waxahatchee e di Adrianne Lenker

Due uscite affascinanti emergono oggi tra gli svariati titoli appena arrivati negli store fisici e digitali e nei servizi di streaming. Uno è il nuovo album di Waxahatchee, Tigers Blood, che esce per Anti- e che vede la raffinata cantautrice Kate Cruchfield collaborare con MJ Lenderman, Spencer Tweedy e Phil e Brad Cook dei Megafaun in un disco anticipato da tre singoli particolarmente convincenti e intriganti, “Right Back to It”, “Bored” e “365”. Cruchfield ritorna a distanza di quattro anni dall’eccezionale Saint Cloud e conferma il suo talento e il suo estro nel saper proporre una formula di folk estremamente radicato nella tradizione e fortemente innovativo e variegato al tempo stesso.

L’altro titolo di rilievo che esce oggi porta la firma di un’altra cantautrice statunitense di spicco, la leader dei Big Thief Adrianne Lenker, che dà oggi alle stampe un nuovo disco, Bright Future, per la 4AD, quasi quattro anni dopo il suo precedente lavoro solista songs and instrumentals e due anni dopo l’ultimo disco in studio dei Big Thief Dragon New Warm Mountain I Believe in You. Anche in questo caso Lenker mostra nuovamente la sua abilità nel confezionare composizioni che sono sia efficaci e originali dal punto di vista melodico sia ficcanti e curate dal punto di vista lirico. La primavera musicale di quest’anno inizia, quindi, con due dischi folk cantautorali intriganti e per nulla banali, capaci di inserirsi, come le due autrici fanno sin dall’inizio delle rispettive carriere, in un contesto di tradizione e di citazionismo riuscendo a rinnovarlo e ad ampliarlo grazie a una sensibilità e a una maturità rare nel panorama musicale attuale.