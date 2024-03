La Top 7 della Settimana (#10, 2024)

7. Il regno psyhc-pop dei STRFKR

Con uno stacco di quattro anni dalla precedente uscita (“Future Past Life” del 2020), gli STRFKR (nome abbreviato per Starfucker), hanno pubblicato un nuovo album il 1° marzo. Interludi spaziali, ritmi caleidoscopici e ballabili, caratterizzano il sound di “Parallel Realms”, l’ottavo album in studio della band proveniente dall’Oregon.

6. Keith Richards canta Lou Reed

Il 20 aprile, in occasione del Record store day, uscirà il cofanetto “Power of the Heart: A Tribute to Lou Reed”. ” Il primo estratto, che contiene anche la versione di Brogan Bentley della canzone del 2008 che dà il titolo alla raccolta, è uscito lo scorso 2 marzo, giorno del compleanno di Lou. Si tratta dell’omaggio dedicato da Keith Richards: una emozionante versione di “I’m Waiting For The Man”.

5. Mudhoney, Notwist, Kae Tempest, Cigarettes after sex, Calexico, Bonnie Prince Billy: nuovi annunci live

Il periodo estivo si avvicina e cadono a cascata i nomi degli artisti che suoneranno nella penisola. Tra le novità della settimana, spiccano quelli che andranno a comporre la line-up dell’Ypsigrock Festival (Kae Tempest, Tapir!, tra gli altri) e del Beaches Brew Festival a Marina di Ravenna, in programma dal 4 al 6 giugno. (Per gli annunci live, tieni d’occhio l’agenda).

4. L’ultimo singolo degli Of Montreal

Novità in vista anche per gli Of Montreal, indiscussi paladini del pop barocco. La band pubblicherà il prossimo 17 maggio un nuovo album intitolato “Lady on the Cusp”. La prima traccia estratta è “Yung Hearts Bleed Free”.

3.Il secondo album dei King Hannah esce a maggio. “Big Swimmer” è il primo estratto

2. Ritorno solista per Kim Gordon

A distanza di cinque anni da “No home records”, l’8 marzo è tempo per Kim Gordon di pubblicare il secondo disco solista. Il nuovo lavoro, eclettico e noise, si intitola “The collective“.

1.Nick Cave & The Bad Seed, in arrivo il nuovo album “Wild God”. Pubblicata la traccia omonima del disco

(Eulalia Cambria)