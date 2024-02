“Sono un casino”: in première il video dei Vintage Violence

“Sono un casino” è il singolo dei Vintage Violence uscito lo scorso 26 gennaio per Maninalto! Records, e che lancia anche il tour invernale della band, con sette date in giro per la Penisola fino a metà marzo.

Il relativo video è oggi in anteprima esclusiva qui su Kalporz: il brano è un veloce punk-garage che non manca di una certa ironia di fondo, e il video è stato invece creato con l’Intelligenza Artificiale. In merito il regista Simone Colombo ha dichiarato: “In molti pensano che l’IA faccia tutto il lavoro, e che sia qualcosa di completamente nuovo. In realtà lavorare con l’IA è un confronto e una sfida con un linguaggio che devi imparare a conoscere se vuoi ottenere quello che vuoi. Funziona un po’ come un sogno al contrario: tu gli fornisci un’interpretazione a parole e l’IA ti restituisce un mondo immaginario che in parte risponde alle tue esigenze creative e in parte è pura sorpresa, meraviglia e nonsense. Per questo motivo questa tecnologia è perfetta per una canzone come Sono un casino e per il suo testo intimista, allegorico, naif e sottilmente contraddittorio.”





Le prossime date del tour dei Vintage Violence sono qui sotto:

10 febbraio @ Circolo Gagarin, Busto Arsizio (VA) **con Sklem**

16 febbraio @ Spazio 211, Torino **con Flying Disk**

24 febbraio @ Revolution Club, Colceresa (VI)

1 marzo @ Mercato Sonato, Bologna

15 marzo @ Legend Club, Milano