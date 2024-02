L’agenda dei Live della settimana (#9, 2024)

Lunedì 26 Febbraio – MANU DELAGO, La Tenda, Modena

Come l’acqua che scorre, il disco è fluido, versatile e potente. Rappresentato in tute le sue forme, dalle montagne glaciali ai fumi, fino alla più piccola goccia, Snow From Yesterday racconta di viaggi e fasi della vita che possono cambiarti, ma che possono anche collegarti ad altri tempi ed altri luoghi. Un’energia fluente e tangibile collega ogni traccia. Il musicista austriaco ha collaborato regolarmente con Björk, Anoushka Shankar, The Cinematic Orchestra, Olafur Arnalds ed è apparso come solista con la London Symphony Orchestra, la Metropole Orkest e molti altri. Si è esibito in più di 50 Paesi in tutto il mondo, ma soprattutto ha portato a termine due estesi tour di concerti in bicicletta. Nel cosiddetto “ReCycling Tour” (2021 e 2023) la sua band e il suo equipaggio si sono esibiti in circa 20 spettacoli lungo un percorso di 1000 miglia in bicicletta, trasportando tutta l’attrezzatura e gli strumenti in rimorchi per biciclette. Nel prossimo tour sarà affiancato dai tre cantanti dei Mad About Lemon e da Clemens Rofner al basso e ai sintetizzatori: tutti i presenti sul palco non solo suonano vari strumenti acustici ed elettronici, ma contribuiscono anche a dare forma a opere d’arte visiva che si sviluppano in diretta con la musica. Ingresso gratuito.

Martedì 27 Febbraio – MARY LATTIMORE, Auditorium Marianum, Perugia

Mary Lattimore è un’arpista originaria della Pennsylvania da tempo residente a Los Angeles, perfettamente a suo agio tanto negli ambienti della classica contemporanea quanto nei circuiti underground. Goodbye, Hotel Arkada (Ghostly International) è il titolo del suo ultimo lavoro, uscito lo scorso 6 ottobre 2023; un album in cui Mary ha chiamato a raccolta eroi musicali come Lol Tolhurst (The Cure), Rachel Goswell (Slowdive) e Roy Montgomery nonché spiriti affini e collaboratori di lunga data quali Meg Baird, Samara Lubelski e Walt McClements (Lonesome Leash). Un disco sul cambiamento e sulla perdita, cje celebra e “piange” la tragedia e la bellezza dell’effimero, di quello che viene vissuto e non più ritrovato nel tempo. “When I think of these songs I think about fading flowers in vases, melted candles, getting older, being on tour and having things change while you’re away, not realising how ephemeral experiences are until they don’t happen anymore, fear for a planet we’re losing because of greed, an ode to art and music that’s really shaped your life that can transport you back in time, longing to maintain sensitivity and to not sink into hollow despondency.” Biglietti a questo link. Mercoledì 28 è attesa al Grabinski Point di Bologna.

Venerdì 1 Marzo – CHASSOL, Cinema Massimo, Torino

Chassol, compositore e musicista unico, combina film-documentario e composizione musicale catturando i suoi incontri e modificando il filmato in motivi visivi su cui aggiunge le proprie sequenze e accordi. Questo processo – da lui definito – “ultrascoring” è un lavoro di sartoria del video sull’audio dove le immagini sono prima di tutto materia musicale e la musica un ulteriore potenziamento della forza del video. Ha collaborato con musicisti del calibro di Phoenix, Sebastien Tellier, Frank Ocean e Solange e rilasciato quattro album / film Nola Cherie, Indiamore, Big Sun (con cui ha vinto il premio del pubblico nella prima edizione di Seeyousound) e Ludi. ⁣Per la rassegna Seeyousound X presenterà un suo personale “Best of” con le scene più importanti e celebri dai suoi film e spettacoli.⁣ Biglietti a 28.75 Euro.

Venerdì 1 Marzo – YIN YIN + 2MANYDJS, Dumbo, Bologna

Se questa band fosse un luogo su una mappa, si troverebbe da qualche parte tra l’Olanda e il Sud Est Asiatico, probabilmente su un’immaginaria isola tropicale. La musica di YĪN YĪN, effervescente collettivo di stanza a Maastricht, si traduce in brani prevalentemente strumentali, caratterizzati da un mix di psichedelia asiatica e funk degli anni ‘60 e ’70. Il loro terzo album Mount Matsu (Glitterbeat) si inserisce in un interstizio tra Khruangbin e Kraftwerk, Stax soul e disco degli anni ’80, City pop e folk strumentale giapponese. Da non perdere il loro live al Binario centrale di Dumbo, seguito dal dj set di 2manydjs! Prevendita attiva su Dice. La band si esibirà anche al Circolo Magnolia di Milano (giovedì 29 Febbraio) e al Monk di Roma (sabato 2 Marzo).

Sabato 2 Marzo – ZARA LARSSON, Fabrique, Milano

L’acclamata icona pop è pronta a stupire il mondo con il suo attesissimo terzo album “Venus” (Sommer House/ Epic Records) in uscita il 9 febbraio 2024. “An ode to feminine power…Zara Larsson is every inch the pop star” – CLASH Il nuovo album “Venus” è stato anticipato dal singolo “End Of Time”, e dal più recente “On My Love” in collaborazione con David Guetta che attualmente è disponibile in rotazione radiofonica. L’artista ha recentemente confermato anche il suo debutto come attrice nel film in arrivo su Netflix nel 2024 intitolato “A Part Of You”. Zara Larsson è pronta a rivelare chi è veramente attraverso la sua nuova musica. Concludendo, lei stessa afferma: “La mia personalità è una parte fondamentale della mia arte, ed ora sto permettendo che questa autenticità emerga. Sono sempre stata una showgirl, amo il glamour, il glitter, l’eleganza e le luci. Ma è anche tempo di farvi conoscere la vera me”. Biglietti a 35 Euro più d.d.p.

Sabato 2 Marzo – ANY OTHER, Angelo Mai, Roma

Any Other è il progetto principale di Adele Altro, polistrumentista e produttrice con base a Milano, già attiva da parecchi anni nella scena musicale italiana e internazionale. Due dischi e due ep alle spalle, con i suoi lavori ha contribuito a (ri)portare l’indie-rock sotto i riflettori, oltre ad aver suonato in Europa e non solo. È salita sui palchi di alcuni dei festival internazionali più importanti, dal Primavera Sound di Barcellona al The Great Escape Festival di Brighton, passando per il Eurosonic Noorderslaag di Groningen, oltre ad aver suonato nel Sud Est Asiatico e in Giappone. Il suo terzo disco, “stillness, stop: you have a right to remember”, è uscito il 26 gennaio 2024 per 42records. Prevendita attiva per questa e le date di Bologna e Bari su Dice.