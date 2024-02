Kanye presenta “Vultures 1”: ecco i riferimenti (e le controversie) del suo ultimo album

Il rapper Kanye West ha pubblicato il suo atteso album dopo mesi di controversie, scissioni commerciali e, ovviamente, commenti particolari. Vi raccontiamo alcuni dei suoi riferimenti in “Vultures 1” che potreste non aver notato.

Kanye West si è unito al rapper Ty Dolla Sign, sotto il nome di ¥$, come superduo per pubblicare “Vultures 1”. Questo album ha suscitato molte discussioni, anche prima del suo lancio, a causa di una serie di controversie che hanno coinvolto Ye, influenzando gli eventi promozionali.

L’album vanta la partecipazione di artisti come Playboi Carti, Travis Scott, YG, Freddie Gibbs, Chris Brown, Rich the Kid, Lil Durk, e altri. Anche la figlia di Ye, North, ha contribuito all’album.

È il primo album pubblicato in modo indipendente attraverso l’etichetta YZY di West il 10 febbraio 2024 ed è in qualche modo una continuazione degli album dei due rapper del 2021: “Donda” (West) e “Cheers to the Best” (Ty Dolla Sign).

Nonostante Ye sia stato coinvolto in molti (tantissimi) scandali, non aveva mai avuto un lancio così travagliato come è successo con ‘Vultures 1’.

Controversie attorno al nuovo album di Kanye West

Nonostante sia stato annunciato per il 9 febbraio, i fan del rapper sono rimasti delusi perché l’album non è comparso su nessuna piattaforma. Il giorno successivo è apparso su Apple Music e, dopo alcune ore, è arrivato su Spotify. Tuttavia, FUGA, il distributore ufficiale, sembra non avergli dato l’autorizzazione per farlo. A causa di ciò, è stato rimosso da Apple Music e si prevede che l’album verrà ritirato da tutte le piattaforme di streaming.

Tutto questo problema con il distributore è legato ai commenti antisemiti fatti in passato da Kanye West e alla volontà della maggior parte dei partner di mantenere le distanze con il rapper. Questi commenti gli hanno anche fatto perdere contratti milionari, come quello con Adidas x Yeezy.

La xenofobia e il razzismo dell’artista non sono una novità, e non è la prima volta che accade. Durante il listening party, tenutosi nel dicembre 2023, è apparso con un cappuccio simile a quelli del Ku Klux Klan.

Anche la questione dei campioni e del plagio è stata oggetto di discussione. Kanye è stato infatti oggetto di accuse di plagio.

@KANYEWEST ASKED PERMISSION TO SAMPLE A SECTION OF A 1983 LIVE PERFORMANCE OF “IRON MAN” FROM THE US FESTIVAL WITHOUT VOCALS & WAS REFUSED PERMISSION BECAUSE HE IS AN ANTISEMITE AND HAS CAUSED UNTOLD HEARTACHE TO MANY. HE WENT AHEAD AND USED THE SAMPLE ANYWAY AT HIS ALBUM…— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) February 9, 2024

Ozzy Osbourne ha pubblicato un tweet in cui esprimeva il suo disappunto perché, nonostante il cantante dei Black Sabbath gli avesse negato l’uso di un campione di ‘War Pig’, West avrebbe comunque utilizzato un frammento di ‘Iron Man’ durante la festa di ascolto dell’album.

Qualcosa di simile è accaduto con il patrimonio di Donna Summer per l’uso non autorizzato di un frammento di ‘I Feel Love’ (1977) della cantante in ‘Good (Don’t Die)’. Storia ripetuta: il rapper avrebbe chiesto il permesso di utilizzare la canzone originale e gli sarebbe stato negato, ma la melodia è la stessa.

La canzone è stata rimossa da tutte le piattaforme di streaming.

Riferimenti in ‘Vultures 1″

Nel suo album, Kanye fa diverse referenze ai suoi commenti razzisti e antisemiti nelle canzoni come ‘Problematic’, ‘Stars’, ‘Vultures’ e ‘King’, in cui parla anche della sua bipolarità.

“Stai facendo ciò che vuoi ora, come Lil Uzi Vert o qualcosa del genere”, un anno dopo aver dichiarato pubblicamente che i rapper Uzi e Carti (con cui collabora nell’album) sono il “futuro”.

“Ne ho fatti sei di Taylor Swift, da quando ho avuto il Rollie al polso, sono il nuovo Gesù, trasformo l’acqua in Cristo”, un riferimento che ha scatenato tutto il dramma risalente al discorso ai VMA nel 2009. Tuttavia, un paio di giorni dopo, l’ha chiamata, insieme a Beyoncé, un’ “ispirazione per tutti i musicisti”. Inoltre, ha affermato di essere stato dalla parte di Swift durante la disputa legale per i suoi diritti d’autore con Scooter Braun e ha detto ai suoi fan che, pur non essendo il suo amico, non era nemmeno il suo nemico.

I cori in ‘Stars’ e ‘Carnival’ sono realizzati dai Curva Nord Milano, un gruppo di tifosi dell’Inter di Milano.

Nelle canzoni ‘Back to Me’ e ‘Carnival’, fa riferimento al CEO di Tesla, Elon Musk. Ricordiamo che, nel dicembre 2022, il suo account Twitter è stato bloccato dopo aver pubblicato una foto in cui Elon Musk veniva bagnato con un tubo dal CEO di William Morris Endeavor, Ari Emanuel. Il nuovo proprietario di X ha affermato che la sospensione dell’account era dovuta alla pubblicazione di vari simboli nazisti da parte del rapper.

In un momento di sincerità, Kanye West ammette, in ‘Talking’, di avere paura di essere una cattiva influenza per i suoi figli (specialmente per North, che sembra essere la sua preferita), che crescano e debbano affrontare le conseguenze delle proprie decisioni.

In ‘Carnival’, si paragona positivamente a Puff Daddy, Bill Cosby e R. Kelly. Tutti accusati di aggressione e abuso sessuale.

In ‘Vultures’, il singolo omonimo, “rende omaggio” a due rapper assassinati: Takeoff e Gabriel Casso. Fa anche riferimento alla nota strage della Columbine High School nel 1999.

Si prevede che ‘Vultures Vol. 2’ verrà rilasciato, salvo ulteriori controversie, l’8 marzo, e l’ultima parte il 5 aprile di quest’anno.

(Valentina Alfonso Guarín)

