[#tbt] “The Journey”, 60 anni di Kinks tra inediti e nuovi mix

The Kinks, una della più grandi rock band inglesi di sempre, continuano le celebrazioni per il 60° anniversario della loro irripetibile carriera musicale, con la seconda parte dell’antologia “The Journey” uscita il 17 novembre 2023 per BMG. Segue una prima parte realizzata a marzo di quest’anno, che conteneva successi come “You Really Got Me”, “Waterloo Sunset”, “All Day And All Of The Night” e “Dead End Street”; la nuova raccolta, compilata come la part 1 dalla stessa band, sarà disponibile nei formati 2CD, 2LP, digitale e digitale HD.

I formati fisici contengono un libretto con foto della band e note track-by-track scritte dai membri originali Ray Davies, Dave Davies e Mick Avory, in cui gli artisti condividono i loro ricordi e li intrecciano con l’incredibile storia dei Kinks. L’ultima pubblicazione in ordine di tempo raccoglie singoli quali “Lola”, “Sunny Afternoon”, “20th Century Man”, “Dedicated Follower Of Fashion”, “Till The End Of The Day”, oltre a B-sides, brani dagli album e, in particolare, sei nuovi mix di Ray Davies, tre dei quali sono inedite performance dal vivo registrate al New Victoria Theatre di Londra nel 1975 tra cui “Everybody’s A Star (Starmaker)” ascoltabile qui sotto.

Un’operazione dunque apprezzatissima, che rilancia la legacy del gruppo senza il quale filoni come il garage-rock, il brit-pop, l’indie del nuovo millennio li troveremmo senz’altro più poveri (o inesistenti, chissà). Ecco come presentano le collections i tre Kinks, a partire dal leader Ray Davies: “Pensavo di sapere tutto sulle mie canzoni, finché non mi è stata data l’opportunità di mettere insieme questo disco. La nuova tracklist ci ha permesso di mostrare un ‘quadro generale’ e di fornire una storia più approfondita su come si è evoluta la nostra musica. Ho imparato molto su me stesso nel mettere insieme questo disco.” Continua il fratello e lead singer Dave: “Un’altra occasione per ascoltare alcuni dei miei brani preferiti dei Kinks nel corso degli anni. Un perfetto esempio della nostra eredità musicale varia e creativa..” Per finire con Mick Avory, batterista in sella dal 1964. “Un’ottima selezione di canzoni dei Kinks attraverso gli anni, che riserverà piacevoli sorprese all’ascoltatore.” Tutti i brani sono stati accuratamente rimasterizzati da Kevin Gray presso i Cohearent Studios di Los Angeles, con la supervisione di Andrew Sandoval.

Le statistiche parlano chiaro: i Kinks hanno venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo, ottenendo cinque Top 10 statunitensi, nove Top 40 statunitensi, ventidue Top 20 britanniche per singoli ed EP e sei Top 10 britanniche, con quattro album certificati Dischi d’Oro. Tra i numerosi riconoscimenti, hanno ricevuto l’Ivor Novello Award per l’“Eccezionale contributo alla musica britannica” e sono stati inseriti nella “Rock & Roll Hall Of Fame” e nella “UK Music Hall of Fame”. Il leggendario Sir Ray Davies è ampiamente riconosciuto come uno dei più grandi songwriter inglesi. Vi rimandiamo al loro sito per le tracklist complete dei due volumi e gustarveli anche in streaming.



Foto di Barrie Wentzell, Hampstead Heath, London, 1968