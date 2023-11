Palo Canto, la trance psichedelica di cui hai bisogno

I Palo Canto sono un duo con sede a Budapest composto da Bertalan Toth e Peter Kedves, che ha recentemente pubblicato il singolo di debutto “West Wind” in cui frequenta atmosfere elettronica di tipico stampo psichedelico. Un pezzo davvero gustoso, in cui si combinano elementi organici ed elettronici, con riff di chitarra, synth, un canto profondo su una texture liscia.

Il singolo è stato masterizzato da Zino Mikorey a Berlino ed è accompagnato dal bel video diretto da Liza Lukác in cui la danza è la protagnostia.

Attualmente, i Palo Canto stanno lavorando al loro primo LP e in merito hanno dichiarato: “Durante l’era del lockdown da Covid nel 2020, abbiamo scoperto una passione per la musica elettronica organica. Dopo aver condiviso i nostri brani preferiti, è emersa l’idea di collaborare alla creazione di musica insieme. Abbiamo scritto numerose demo fino a quando abbiamo trovato la nostra voce unica, selezionando infine ‘West Wind’ come nostro brano di debutto”.