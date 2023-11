La ‘ragazza sulle spalle’ in “Smell Like Teen Spirit” racconta il making of del video

I gruppi facebook possono essere una scocciatura mortale per quanto riguarda le notifiche inutili, ma alle volte alcuni restituiscono qualche chicca. Ieri sul gruppo “90’s Grunge & Alternative Music” è apparso questo post di una ragazza, Shannon Richards, che ha raccontato la sua esperienza in quello che è uno dei video più iconici di sempre, ovvero “Smell Like Teen Spirit” dei Nirvana.

Dapprima ha condiviso il volantino di reclutamento per le comparse con il commento “Oh what fun it was!!!”:

E poi, nei commenti del post, ha spiegato di più:

“Ho ricevuto questo volantino a un concerto dei Dinosaur Jr., quando i Nirvana hanno aperto per loro. Ero innamorata dei Nirvana e dei Melvins da prima del loro successo. Quel 17 agosto 1991 io e un gruppo di miei amici andammo a vedere cosa succedeva e c’era una folla enorme di fan, ma ci volle così tanto tempo per iniziare che metà della folla se ne andò. Gli ultimi rimasero e alla fine i produttori uscirono e cominciarono a scegliere le persone che ritenevano più scioccanti. Mi capitò di avere la testa in parte rasata con la frangia verde, di indossare un vestito vintage, calze a rete e scarpe da ginnastica. Mi chiamarono insieme ad altri e ci misero in cima alle gradinate. Chiamarono tutti gli altri e li fecero sedere. La band è uscita, è partita la canzone e siamo tutti impazziti!!!”

E’ noto che Kurt volesse proprio che si ricreasse una vera “rivolta”, e le cose in effetti pare andarono davvero così. Continua infatti Shannon:

“Il regista continuava a tagliare perché eravamo fuori controllo, ma Kurt voleva il caos. Il caos era quello che vedete! Vorrei che tutti potessero vedere tutto quello che è successo in fase di montaggio, perché in realtà era più folle di quello che è stato messo in onda. Krist è sparito ubriaco per un po’. Dave è andato da qualche parte e poi io ho dovuto usare il bagno e ho quasi fatto cadere Kurt. Indossava un sudario di Gesù. Lo salutai tristemente, lui mi salutò ed era molto timido ma molto dolce. Il resto è storia!!!“

Ma chi è Shannon? La ragazza sulle spalle di un tizio che si vede al minuto 3:52.