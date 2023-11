Le date di Erin K in Italia tra novembre e dicembre 2023

È stata protagonista di un recente T4ATF!: la musicista americana residente a Londra, Erin Kleh, già conosciuta qui da noi (il suoi primi lavori furono registrati in Italia e pubblicati da La Tempesta) torna in Italia per undici date live, per presentare l’ultimo album Sink to Swim, prodotto da Kristofer Harris (Belle & Sebastian, Ghostpoet) e uscito in Italia a settembre 2023.



Erin presenta il tour così: “Sono davvero entusiasta di tornare in Italia, un posto in cui mi sento davvero a casa! Mi esibirò insieme ai miei talentuosi compagni di band, Luis Di Cicco, Ernesto Voza e Henrik Irgens, per promuovere il mio ultimo album Sink To Swim. Questo album è una raccolta di canzoni registrate nel Kent in UK. Ritengo che rappresenti fedelmente il mio stile, con il suo mix di umorismo e riferimenti autobiografici molto personali. Il sound del disco è stato voluto il più fedele possibile ai nostri concerti, quindi in questo tour aspettatevi di ascoltare i brani nelle versioni fedeli all’album. Questo perché in passato il sound dal vivo era molto diverso da quello dei dischi, quindi questa volta è stato bello ottenere un album che unisse i due sound. Inoltre, avremo alcune canzoni a sorpresa del passato e brani inediti da suonare per la prima volta. Non vedo l’ora!“



Questo l’elenco dei concerti confermati:

giovedì 23 novembre: POMOPERO, Breganze (VI)

sabato 25 novembre: DARSENA, Castiglione del Lago (PG)

domenica 26 novembre: FUNAMBOLO, Benevento

mercoledì 29 novembre: PADDY’S, Catanzaro Lido

giovedì 30 novembre: MALAVENDA, Reggio C.

venerdì 1 dicembre: SONICA, Siracusa

sabato 2 dicembre: MONO, Catania

domenica 3 dicembre: BAM, Ragusa

mercoledì 6 dicembre: COLPO, Paola (CS)

giovedì 7 dicembre: CANTINE ARPI, Foggia

sabato 9 dicembre: DELIRI, Sora (FR)



www.facebook.com/ErinKMusic

www.instagram.com/erin_k_music

https://erink.uk