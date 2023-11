L’agenda dei Live della settimana (#45, 2023)

Martedì 7 Novembre – ARCHIVE, Live Music Club, Trezzo sull’Adda (MI)

La formazione britannica annuncia le date riprogrammate del tour a supporto di “Call To Arms & Angels”, disco uscito nel 2022 e finito nella top ten delle classifiche di mezza Europa: la data all’Auditorium Parco della Musica di Roma è ufficialmente sold out. Darius Keeler, colpito da un tumore al colon, si è sottoposto a intervento chirurgico, e – stando alla staff medico che l’ha in cura – ha la prospettiva di guarire completamente. I dottori hanno tuttavia consigliato di non forzare i tempi della convalescenza, prendendosi un periodo di riposo prima di fare ritorno sui palchi. Oggi con maggiore ottimismo ringrazia i fan in un video su Facebook, dichiarando: «Sono davvero colpito dalla quantità di persone hanno dimostrato il loro amore e sostegno per me, è straordinario e non potete immaginare quanto sia importante avere tutto questo aiuto, vi ringrazio tantissimo. Ripartiamo insieme!». In apertura i Joycut. Prevendite a questo link.

Mercoledì 8 Novembre – NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS, Mediolanum Forum, Assago (MI)

Il tour di Noel Gallagher con i suoi High Flying Birds – comprendenti, è bene ricordarlo, Gem Archer alla chitarra e Chris Sharrock alla batteria già nell’ultima formazione degli Oasis – passa anche dal Mediolanum Forum per deliziare i fan con le canzoni estratte da “Council Skies”, raccolta di grande livello tra spruzzate new-wave (“Pretty Boy”) e tentazioni mod (“We’re Gonna Get There In The End”) passando per inni degni della band madre come “Easy Now” e “Open The Door, See What You Find”. Non serve alcuna reunion, finchè escono nuovi brani destinati a rimanere nel tempo. In apertura Ramona Flowers. Biglietti disponibili su Ticketone.

Giovedì 9 Novembre – DO NOTHING + EUGENIA POST MERIDIEM, Biko, Milano

I Do Nothing vengono da Nottingham e il loro sound si divide tra art rock di stampo Roxy Music e no wave dei dischi Ze/Celluloid e le loro composizioni sono caratterizzate dall’aspro lirismo del vocalist Chris Bailey, che fa sembrare ogni canzone un dramma psicologico a sè stante. A febbraio 2023 i Do Nothing pubblicano il singolo “Happy Feet”, prima release discografica dopo l’EP “Glueland” del 2021, a lanciare il disco di debutto “Snake Sideways”. Il brano, prodotto da Andy Savours (Black Country New Road, My Boody Valentine) e mixato da Oli Barton Wood (Nilüfer Yanya, Porridge Radio), è arricchito da un video girato da Luke Ainger. “Amoeba” è stato invece il primo estratto da “Snake Sideways”. In apertura: Eugenia Post Meridiem che oltre a mostrare una voce meravigliosa e notevoli potenzialità di songwriting, rivelano attraverso gli arrangiamenti le influenze soul, indie e una spiccata inclinazione alle contaminazioni psichedeliche anni ’60 e ’70 finemente combinate con le più ruvide sonorità anni ’90. Prevendite attive su Dice. Le due band si esibiranno anche al Covo Club di Bologna venerdì 10 e all’Astro Club di Fontanafredda (PN) sabato 11.

Venerdì 10 Novembre – SWANS, Auditorium San Domenico, Foligno (PG)

Fra le band più impeccabili dell’ultimo secolo, gli Swans sono un viaggio sbalorditivo fra noise rock tetro ed efferato e folk malinconico e sconfortante, reso ancora più unico da performance altamente emotive. Insorti dalla scena no wave con un’abrasività incommensurabile, gli Swans sono una sperimentazione sopra alle regole di dissonanze, atmosfere e ripetizioni melodiche guidate dal genio di MIchael Gira, e vantano posizioni svettanti nelle classifiche internazionali e indipendenti, così come infinite lodi della critica globale. La band, accompagnata da Norman Westberg, è attesa in due date esclusive, rese ancora più spettacolari dalle splendide location dell’Auditorium San Domenico di Foligno e del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Prevendita a questo link.

Venerdì 10 Novembre – KHALAB, Magazzino Sul Po, Torino

Khalab ha sviluppato una reputazione internazionale grazie a un’originale fusione di suoni africani tradizionali, bassi profondi, jazz e texture elettroniche fortemente stratificate. L’evoluzione della sua musica è un viaggio senza soluzione di continuità – dalle tribù più ancestrali al cosmo inesplorato; dalla giungla al caos di Megalopoli; dal subconscio più remoto alla proiezione più lontana e reale dell’Africa del futuro. Tradizione ed evoluzione, sintesi e linguaggi universali, ricerca in campo elettronico con un approccio dark, sciamanico e groovy: sono questi gli elementi chiave della filosofia musicale di Khalab. “Layers”, il nuovo album, è stato pubblicato lo scorso agosto per la sua etichetta Hyperjazz Records. Aftershow con Gianluca Petrella, Andrea Passenger, MaNu, Redrob. Ingresso 10 Euro con tessera Arci.

Sabato 11 Novembre – IBISCO, Covo Club, Bologna

“Languore” ci mostra un Ibisco più maturo, capace di sintetizzare la sua forza espressiva, già presente nei lavori precedenti, con maggiore lucidità. Nasce così un album diretto e senza compromessi, immerso in una pasta sonora scura e anti-digitale, dove dimensione elettronica e acustica convivono esaltandosi per antitesi, grazie anche alla rinnovata coproduzione di Marco Bertoni che, con la stessa passione dei tempi dei Confusional Quartet e della scena alternativa bolognese degli anni 70, è stato capace di far convivere perfettamente le diverse anime di Ibisco. La narrazione è il risultato parossistico di folgorazioni rivelatrici, momenti di depressione lucida, sincerità spasmodica e abbagliante. “I ricordi si suggeriscono incapaci di disambiguare il loro non poter rivivere, quasi quel tempo spingesse con solerzia in più direzioni, eppure il presente lo avverto troppo spesso sotto le ombre della sua rarefazione. In questa assenza di finitezza, di misura, risiede il mio languore.“ Prevendita disponibile su Dice.

Sabato 11 Novembre – ALFA MIST, Teatro Zancanaro, Pordenone

Dai primi beat grime e hip hop al jazz, Alfa Mist è divenuto in poco tempo un artista all’avanguardia capace di attirare sempre più attenzione sulle sue produzioni. Outsider per indole, ha saputo anche ritagliarsi un ruolo importante nella nuova scena jazz inglese, conquistandosi un’ampia platea di seguaci grazie a talento, stile e coerenza, improvvisazione, raffinatezza melodica, versatilità e prolificità. «Nella mia musica mi sono fino ad oggi concentrato su chi sono, ma ora sto esplorando dove sono. Come sono arrivato qui?» Questa domanda è alla base del suo quinto album, “Variables”: attraversando un lussuoso swing da big band, ritmi boom-bap da capogiro e melodie struggenti, il disco è espansivo, pieno di anima e movimento, sia nel corpo che nello spirito. Variables è il lavoro musicale di Alfa più espressivo e completo fino ad oggi che abbina il suo orecchio acuto per le linee di pianoforte in loop memorabilmente emotive, a groove intuitivi e a una libera improvvisazione jazz. Biglietti a 25 Euro. Il tastierista di Newham sarà di scena anche al bolognese Locomotiv (venerdì 10) e ai Mercati Generali di Catania (domenica 12 Novembre).