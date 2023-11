A gennaio uscirà il secondo album degli Smile

Già a breve distanza dall’uscita del loro ottimo album d’esordio A Light for Attracting Attention, pubblicato nel maggio del 2022, gli Smile, formati da Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner, ci avevano tenuti informati in merito all’avanzamento delle registrazioni del loro secondo disco in studio. Già negli appuntamenti estivi del 2022 come poi nelle successive tournée e nelle pubblicazioni live ufficiali – già due finora – del gruppo, in scaletta erano comparsi brani inediti, forse già provati (o addirittura registrati) durante le incisioni del disco d’esordio. Uno di questi brani, “Bending Hectic”, era stato pubblicato ufficialmente in versione studio lo scorso giugno. Ora la band ha annunciato che il secondo LP in studio, intitolato Wall of Eyes, uscirà il 26 gennaio 2024 per la XL.

Il disco in questione, anticipato dalla pubblicazione del singolo che dà il titolo all’album, accompagnato anche da un video diretto dal collaboratore di lungo corso di Yorke e Greenwood Paul Thomas Anderson, conterrà anche “Bending Hectic”. In totale sono otto le tracce presenti nel disco. In aggiunta a ciò, gli Smile hanno anche annunciato un pugno di date in Europa: il tour toccherà Irlanda, Danimarca, Belgio, Inghilterra e Scozia.