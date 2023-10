Kid Francescoli, due nuove date dopo il sold out milanese

Il marsigliese Mathieu Hocine, in arte Kid Francescoli, aggiunge nuove date italiane al suo tour internazionale dopo il SOLD OUT della data milanese in Santeria Toscana 31 di venerdì 20 ottobre: sarà dal vivo anche all’Hiroshima Mon Amour di Torino venerdì 1° marzo e al Locomotiv Club di Bologna sabato 2 marzo. I biglietti sono già acquistabili sui circuiti ufficiali. L’artista sta portando dal vivo i brani del nuovo disco, ‘Sunset Blue’, pubblicato lo scorso settembre.

Dopo il grande successo del primo tour mondiale (oltre 200 concerti in Europa, Stati Uniti, Asia…) e successi come ‘Nopalitos’, ‘Blow Up’ o ‘Moon’ (ora certificato diamante, con oltre 150 milioni di stream), il produttore, crooner e polistrumentista marsigliese, è pronto a condividere il suo LP più completo di sempre. Questa raffinata raccolta di canzoni soul rende onore alle sue radici mediterranee, con melodie eleganti e pop. Il suo più recente successo e la creazione della sua prima colonna sonora originale con AZURO lo hanno consacrato come uno dei migliori cantautori francesi della sua generazione.