Lechuck, ovvero la matematica che ci piace

“Matematica” è il nuovo album dei torinesi Lechuck. Hanno pubblicato due EP e un LP dal titolo “Dovresti farlo adesso” (2018) per Dotto/Scatti Vorticosi/DreaminGorilla/Brigante Records. Più di recente hanno collaborato all’album tributo per Babalot, uscito due anni fa su Trovarobato.

Dal 2022 si aggiunge a Loris Spanu (basso, voce e testi), Ulisse Moretti (batteria e voce) e Enrico Viarengo (chitarra e voce) un’altra chitarra, di Andrea Mario Cauduro, e scelgono la strada dell’autoproduzione: masterizzato da Filippo Strang del VDSS Studio, “Matematica” è un concept album di un’unica traccia di trentasei minuti, un moto circolare discontinuo fatto di spigolosità post-punk, tuffi in acque shoegaze e trame ipnotiche e post-rock. Da gustare con il lyric video, qui sotto.

I Lechuck presentano per la prima volta “Matematica” sabato 16 settembre al Magazzino sul Po di Torino. In apertura al release party, la proposta dalle derive math dei That’s What She Said. Ingresso a 6 Euro con tessera Arci.



Foto della band di Cecilia Monzolon