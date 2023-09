Janet Weiss e Sam Coomes ci parlano del primo album dei Quasi dopo 10 anni

10 anni separano “Breaking the Balls of History” (2023), l’ultimo album della band alternative rock Quasi, dal suo predecessore “Mole City” (2013). Ma potrebbero essere stati 10 giorni. Questo perché il duo di Portland formato dal polistrumentista Sam Coomes (Moustache, Built to Spill) e dalla batterista Janet Weiss (Sleater Kinney) sembra aver ripreso esattamente da dove si era interrotto con l’ultimo album: insieme, Sam e Janet sono stati la backing band di Elliott Smith nel 1998/1999, aprendo diversi spettacoli in quel tour con i Quasi.

Il loro primo album per la leggendaria Sub Pop Records, della vicina Seattle (i loro album precedenti sono usciti anche per etichette mitiche: Kill Rock Stars, Touch & Go e Domino Records), il nuovo album della band presenta alcuni dei tratti distintivi del gruppo, come le melodie che sembrano uscite direttamente da un gruppo rock degli anni Sessanta e le linee di batteria creative di Janet, mescolate a un’aura di stranezza quasi indefinibile, ma facilmente riconoscibile per chiunque abbia seguito il gruppo negli ultimi tre decenni.

Questo legame speciale tra di loro viene addirittura sottolineato dai musicisti nell’intervista che segue, definita da Sam come “una rara connessione musicale, che non si trova facilmente”. All’epoca, il duo parlò anche di come la stesura dell’album sia iniziata un po’ per caso, spontaneamente nel bel mezzo delle sessioni di prove quotidiane che facevano parte del processo di fisioterapia per la guarigione di Janet – lei e il marito erano stati coinvolti in un incidente d’auto nel 2019 -, dei vantaggi e degli svantaggi di andare in tour in una band di due persone, delle differenze di andare in giro per gli Stati Uniti e l’Europa e degli album (e delle stazioni radio) che hanno cambiato le loro vite.

Questo è il vostro primo album dopo 10 anni. Ed è stato prodotto in una situazione molto impegnativa, dopo l’incidente d’auto di Janet e nel bel mezzo della pandemia COVID-19. Quindi vorrei sapere cosa vi ha fatto pensare che fosse arrivato il momento di tornare insieme per fare un disco?

Sam: Ci sono molte ragioni. Penso che in parte sia stato a causa dell’infortunio di Janet, (perché) parte della sua fisioterapia consisteva nel suonare la batteria. Così ci siamo riuniti e abbiamo suonato tutti i giorni e lei ha potuto recuperare le sue capacità di batterista e la sua salute fisica in questo modo. Quindi stavamo già suonando e la parte creativa è cresciuta da lì.

Janet: Sì. Dato che eravamo in sala prove tutti i giorni, è stato molto comodo e facile iniziare a lavorare su nuovo materiale. E Sam continuava a proporre canzoni fantastiche. Era davvero stimolante avere qualcosa a cui guardare durante un periodo di incertezza. Penso che suonare la batteria e i Quasi siano stati come una base per me, avere nuovo materiale su cui lavorare, avere qualcosa a cui guardare. Non credo che stessimo pensando consapevolmente a qualcosa del tipo “Oh, stiamo facendo un nuovo disco”. Penso che eravamo lì e abbiamo iniziato a trovare idee interessanti, Sam aveva canzoni fantastiche e tutto è cresciuto da lì. È stato davvero confortante che Quasi fosse così prolifico in un momento in cui tutto si era fermato (ride).

Sam: A parte il problema della fisioterapia, c’è stato anche un periodo tumultuoso nella nostra città, Portland. Non era affatto un periodo normale. Penso che sia naturale per un artista avere idee in momenti di tensione e stress.

Janet, pensi che, intenzionalmente o meno, il tuo modo di suonare la batteria sia cambiato in qualche modo dopo l’incidente? Forse ha iniziato a fare qualcosa di diverso, per esempio?

Janet: All’inizio non riuscivo a suonare nello stesso modo. Fisicamente, ho dovuto cambiare il modo in cui preparavo la batteria. Ho dovuto montare un kit più piccolo per potermi sedere più vicino. Per i primi sei mesi dopo l’incidente, il piede della mia batteria non è stato lo stesso. Ho cambiato quello che dovevo cambiare e sicuramente non potevo suonare quello che volevo suonare nella mia testa. Ma ho cercato di continuare a suonare, senza scoraggiarmi. È molto più facile quando c’è musica da suonare. Se fossi stata da sola in sala prove, probabilmente sarei stata più scoraggiata e arrabbiata, perché avrei potuto ascoltare solo me stesso senza riuscire a fare le cose che volevo. Ma quando si tratta di musica, la batteria può essere molto semplice, suonare bene e servire comunque la musica in modo eccellente. Credo che questo sia il motivo per cui suonare con Sam mi ha davvero aiutato a dare energia, perché non ero solo io, ma noi, la band. E potevo suonare in modo più semplice, lavorare sulle cose nel contesto di una canzone, il che era confortante. Alla fine ho ritrovato il mio fuoco e ho potuto davvero mettere le mani sulla batteria, che è ciò che amo fare (ride). Ma per un certo periodo ho dovuto prendere una strada per tornare a suonare.

Per un estraneo come me, questo disco potrebbe sembrare un album del nostro tempo, un ritratto di questo momento in un certo senso. Voglio dire, tutte le opere d’arte rappresentano il loro tempo in un modo o nell’altro, ma questo disco mi sembra una buona rappresentazione, quasi una colonna sonora di questi tempi strani e bui che abbiamo vissuto di recente, con la pandemia, il movimento anti-vaccini, Trump negli Stati Uniti, Bolsonaro in Brasile, tra le altre cose. Siete d’accordo? Ed è stato intenzionale cercare di incapsulare questo momento in un disco?

Sam: Penso che sia successo perché era un periodo molto tumultuoso, sia in Brasile che negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Quindi, quando ci sei in mezzo e stai creando qualcosa, come può non succedere? Per i Quasi, credo sia inevitabile che questo venga incorporato nella musica in qualche modo. Non credo che tutti gli artisti o i gruppi lavorino necessariamente in questo modo, ma in un certo senso riflettiamo sempre nella nostra musica quello che sta succedendo nelle nostre vite in un dato momento. E questo è stato un momento del tutto insolito.

In effetti, il disco ha una sorta di atmosfera “live”. Suona molto organico, quasi come se fossi in una stanza con voi a suonare. Com’è stato il processo di registrazione? È sempre stato questo l’obiettivo, ottenere qualcosa di più spontaneo in termini di produzione?

Sam: Sì, mi fa piacere che tu la pensi così, perché questa era sicuramente la nostra intenzione. L’album è stato registrato esattamente come si potrebbe immaginare: in pratica io e Janet abbiamo sistemato tutto in una stanza, abbiamo messo dei microfoni e abbiamo suonato. Abbiamo cercato di non mettere molti strati o sovraincisioni sulla musica, per mantenere il suono abbastanza “live”.

Janet: Penso che anche quando stavamo scrivendo le canzoni, avevamo in mente questo. Fin dall’inizio l’idea era questa: “Ok, abbiamo una serie di canzoni che potrebbero essere trasformate in un album”. L’idea era di fare un album principalmente di tastiere e batteria, e anche di far esistere le canzoni sul disco e in sala prove in un luogo simile, dove solo noi due potevamo suonare l’intera canzone insieme, senza dover fare molti editing o aggiungere molte cose per far sì che la canzone venisse realizzata. In questo modo, quando suonavamo dal vivo, le canzoni potevano suonare come nel disco. Volevamo che il disco suonasse molto reale, presente e vitale, come se fosse vivo. È bello che tu la pensi così, perché il piano era proprio quello (ride). Quindi forse ha funzionato (ride). Quando suoniamo le canzoni dal vivo, assumono una vita propria. Ma per la maggior parte delle volte abbiamo suonato le canzoni dal vivo in studio. Quindi non ci dovrebbero essere grandi differenze, visto che le abbiamo registrate dal vivo, solo noi due insieme.

Voi suonate e/o avete sempre suonato con altri musicisti e gruppi. Mi chiedevo quindi quale fosse la differenza tra suonare insieme e altri artisti. Perché sembra che abbiate una connessione speciale, sia i vostri strumenti che le vostre voci, sembrano sempre fondersi insieme, suonando in modo unitario e organico. Siete d’accordo?

Sam: Sì, sono d’accordo. Abbiamo sempre suonato con altre band e credo che continueremo a farlo. Queste band vanno e vengono, ma i Quasi restano sempre lì. Penso che abbiamo una rara connessione musicale, che non si trova facilmente. Altre band hanno altre cose da offrire, ma il legame musicale che abbiamo nei Quasi è piuttosto raro.

Janet: Voglio dire, credo che in parte rifletta le nostre convinzioni, in un certo senso. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda su molte cose. Questo ci permette di sapere, quando suoniamo, che qualcosa non andrà storto. È difficile da spiegare, ma abbiamo un rapporto di fiducia perché ci conosciamo così bene come persone, ci rispettiamo e ci piace il modo in cui l’altro suona, quindi quel Quasi è qualcosa di molto speciale. Essere in grado di essere sulla stessa lunghezza d’onda nella band e anche nella vita. E quando si parla di una band di due persone, c’è molto spazio per il divertimento, si può cambiare direzione molto rapidamente. È molto divertente, mentre una band con tre o quattro persone è divertente in altri modi, ma forse non in questo modo. Dato che suoniamo insieme da così tanto tempo, le nostre capacità di comunicazione sono molto affinate, abbiamo una sorta di linguaggio personale. Possiamo semplicemente guardarci l’un l’altro e sapere: “Andiamo da questa parte con la musica”. Credo che questo renda i nostri spettacoli molto speciali e unici. E noi lo apprezziamo molto, ne siamo davvero grati ai Quasi.

E pensi che essere un duo, oltre a essere molto più facile da portare in tournée, vi permetta di essere più liberi, più aperti a parlare? Dato che vi conoscete così bene e siete solo due persone, non dovete sempre cercare un consenso all’interno della band per mettere tutti d’accordo.

Sam: Sì, credo che sia così. Essere un duo è impegnativo sotto molti aspetti. Musicalmente, riempire tutto quello spazio e renderlo interessante è qualcosa a cui devi pensare costantemente, ma è anche molto gratificante. Alcune cose sono più facili. Per esempio, è più facile raggiungere un consenso perché non può essere come una democrazia (ride). Dobbiamo essere d’accordo, altrimenti non si può fare. Questo può rendere le cose difficili, perché a volte, quando sei in un gruppo, le persone votano o qualcosa del genere per determinare una posizione su una questione e può essere più facile. Ma quando ci sono due persone che hanno la stessa voce nel gruppo, può essere difficile. D’altra parte, quando non è difficile, è molto più facile.

Janet: Per quanto riguarda i tour, la maggior parte delle volte è più conveniente suonare in due. Ma entrambi dobbiamo lavorare molto duramente. Non abbiamo aiuto per portare tutto l’equipaggiamento… questa è la parte più difficile. Quando dico che siamo d’accordo su certe cose, sono cose che possono rendere più facile il tour. Per esempio, vogliamo entrambi fermarci a prendere un caffè o abbiamo del tempo in più e vogliamo andare in un museo, oppure vogliamo vedere un po’ di città. Rende tutto più piacevole. Oppure non rendere le soste di guida lunghissime. Ad esempio, siamo d’accordo su alcune cose, come “Oh, vogliamo andare in tour con un furgone”. Cose che possono rendere molto difficile essere in una band quando sei in una band più numerosa e devi scendere a compromessi per fare le cose come vogliono gli altri. In un certo senso può rendere le cose monotone. Invece i tour dei Quasi sono molto divertenti. È da un po’ che non andiamo in tournée. È stato molto divertente poter viaggiare di nuovo, suonare in città diverse. Ed è più facile, con noi due soli nel minivan, poter prendere decisioni lungo il percorso. Il che per me rende il tour molto più divertente, potendo fare qualcosa come “Abbiamo un’ora in più, quindi andiamo da un’altra parte”. Questo lo ha reso sicuramente fantastico, ed è qualcosa che non è possibile quando si hanno più persone nella band.

Di recente siete stati in tour negli Stati Uniti e in Europa, giusto? Avete sentito qualche differenza nell’andare in tour come duo in entrambi i posti? È più facile o più difficile in uno di questi posti?

Janet: In Europa avevamo un tour manager e una persona che guidava – e che ci aiutava anche a vendere il merchandising, quindi questo ci ha aiutato molto. Quindi in un certo senso è stato più facile perché avevamo una terza persona che ci aiutava. Ma è sempre più difficile essere là fuori, perché hai il jetlag e non sai bene come raggiungere i posti. Ma è stato molto divertente e abbiamo trovato il modo di uscire, vedere le città, prendere un caffè. In Europa c’è sicuramente un’atmosfera diversa rispetto agli Stati Uniti, ma per me è stato fantastico.

Sam: Credo che andare in tour sia diventata una cosa piuttosto strana per me, perché lo facciamo da molto tempo, da oltre 20 anni. Per molti versi è molto simile o addirittura uguale, a volte suoniamo persino negli stessi locali. Ma nonostante ciò, tutto è diverso e mi sento molto diverso. Quindi è una sorta di continuo braccio di ferro tra queste somiglianze e le diverse circostanze in cui si svolgono le tournée al giorno d’oggi. È una sensazione interessante essere là fuori a fare qualcosa che è uguale e diverso allo stesso tempo.

Siete mai stati invitati a suonare in Sud America o in Brasile?

Sam: Sì, una volta abbiamo cercato di organizzare qualcosa in Brasile, perché abbiamo ricevuto un invito a suonare a un festival, ma non riuscivamo a pensare a come “legare” con altri concerti e far quadrare le entrate e le uscite. In pratica, non riuscivamo a far quadrare i conti. Ma ci piacerebbe molto suonare là fuori, si tratta solo di far quadrare i conti.

Spero che questa intervista sia d’aiuto in questo senso (ride).

Sam: Lo spero anch’io!

Janet: Portaci lì! Vogliamo andarci (ride).

Sam: Non era una questione di desiderio, ma di numeri (ride).

I Quasi festeggeranno il loro 30° anniversario nel 2023. Volevo quindi sapere come vedi l’eredità della band in quel periodo. Avete un momento preferito, un disco preferito o un concerto preferito, per esempio? Qualunque cosa vi venga in mente quando pensate a questi tre decenni insieme.

Sam: Beh, ci stiamo ancora lavorando. Credo che quando avrai concluso tutto e potrai guardarti indietro e pensare a ciò che hai realizzato, potrai iniziare a fare questo tipo di scelta. Ma credo che sia possibile che il nostro lavoro migliore sia ancora nel futuro. E se non la pensassi così, perché dovremmo andare avanti? Penso che continueremo a lavorare. E credo che il nostro ultimo disco sia forse il nostro migliore o uno dei nostri migliori lavori, facilmente. Non vedo alcun motivo per cui non possiamo continuare a lavorare ad alto livello.

Janet: È difficile sceglierne uno. Penso che per la maggior parte dei musicisti il disco più recente sia il preferito perché è quello che suona più simile a te, perché è il più vicino, è il più recente. Non credo di essere ancora pronto a scegliere un momento definitivo dei Quasi. Ma probabilmente ce n’è uno, che potrei scegliere. Per me, penso sempre a Sam che si arrampica sulla sua tastiera. Che dal vivo è stato forse uno dei momenti più inaspettatamente folli. Lo amo davvero perché non ho idea di cosa succederà. Ma sì, credo che quella sensazione di non sapere cosa aspettarsi e di essere sorpresi sia una delle ragioni per cui amo così tanto i Quasi. E penso che continuiamo in questo modo, così che quando siamo sul palco non siamo sicuri di quello che succederà. Credo che questo sia un elemento centrale della band. Probabilmente ogni momento che per me diventa il “momento quintessenziale dei Quasi” avrà questo elemento.

Sam: È un peccato che non siamo ancora riusciti a suonare in Brasile. Perché credo che il nostro meglio sia proprio come band dal vivo. Se vogliamo pensare a quale sia la nostra eredità, penso che i concerti siano questo. Anche se i dischi sono ciò che la gente avrà, sono le cose che trascendono lo spazio e il tempo. In un certo senso, credo che questo sia il motivo per cui mi piace così tanto l’ultimo disco, perché è il più vicino al live che abbiamo mai fatto. Cattura alcune delle sensazioni che proviamo come band sul palco. Forse un giorno la gente in Brasile capirà che il nostro punto di forza sono i concerti.

Questa è l’ultima domanda. Vorrei che mi parlaste di tre album che hanno cambiato la sua vita e del perché lo hanno fatto, per favore.

Janet: Vediamo, i dischi che mi hanno cambiato la vita. Credo che uno sia Double Nickels on the Dime (1984) dei Minutemen. L’intero suono, l’atmosfera e la naturalezza, un po’ istintiva, dell’album. È un disco che mi ha colpito molto, l’ho amato e lo amo ancora molto. È stato il modo in cui suonavano che mi ha fatto venire voglia di farlo, l’autenticità del disco mi ha davvero colpito. Quindi quello era uno. Sam, vuoi dirne una, così facciamo a turno?

Sam: Sì, sto cercando di tornare indietro nel tempo per pensare ai dischi che mi hanno davvero aperto la mente quando stavo ancora imparando a conoscere la musica. Probabilmente “The Piper at the Gates of Dawn” (1967), il primo album dei Pink Floyd, a posteriori si è rivelato un disco importante per me.

Janet: Direi London Calling (1979) dei Clash. Non so, sono solo dischi che mi piacciono. Ma io volevo solo ascoltarli (ride)! Li amavo così tanto. È un disco fantastico, sono un grande fan dei Clash. Pensavo che fossero la band più figa di sempre. È una cosa da giovani (ride). Ma ti salva quando sei un adolescente e ti senti così pazzo e strano, non ti adatti. Quindi ascolti questi dischi, guardi queste immagini su una copertina apribile e ti salva dalla tua vita banale e insicura. E ti permette di sentirti eroico attraverso la musica. È uno dei miei preferiti.

Sam: Sto pensando di tornare un po’ indietro nel tempo. “Up in the Sun” dei Meat Puppets è stato un altro disco importante per me. È una band che ho visto dal vivo molte volte. Li ho seguiti fin dal loro primo disco e li ho visti crescere da una band punk folle e rumorosa a qualcosa di più idiosincratico, quasi un gruppo progressive. È stata una band di grande ispirazione quando stavo imparando a far parte di un gruppo e a scrivere canzoni.

Hai un terzo lavoro, Janet? Ci stai ancora pensando (ride)?

Janet: Sì, ce ne sono così tante (ride)! È buffo, perché quando ero molto piccola la radio era qualcosa che ti cambiava la vita. Ricordo che ascoltavo una stazione radio chiamata KHJ e…

Sam: 93, KHJ!

Janet: Sì (ride). E poi suonavano roba come Sly and The Family Stone. E poi suonavano Bob Dylan. E poi le Supremes. E Captain & Tennille. Era una miscela di tutti questi stili musicali diversi che mi ha fatto amare la musica. È stato qualcosa che ha davvero cambiato la mia vita. Non si preoccupavano di essere un certo tipo di stazione radio, ma trasmettevano semplicemente queste selezioni incredibilmente diverse una dopo l’altra. Per me questo ha cambiato il corso della mia vita più di ogni altra cosa. Si trattava solo di innamorarsi della musica in quel modo. Elton John subito dopo Marvin Gaye. È stato importante quanto qualsiasi altro disco.

Sam: Questo vale anche per me. Probabilmente siamo cresciuti ascoltando le stesse stazioni radio in California nello stesso periodo. E anche loro sono stati molto importanti per me. Per quanto riguarda i dischi, ce ne sono così tanti, così tanti, che è molto difficile. Non perché non ci siano tre dischi importanti, ma perché ce ne sono stati circa 3.000 e sceglierli è molto difficile (ride). Ma se pensiamo a ciò che ci ha influenzato come band, credo di aver attraversato una fase in cui mi sono appassionato al jazz sperimentale. Non ho la capacità tecnica di suonare il jazz, ma sono stato ispirato dal viaggio per trovare la tua voce nel contesto di una band. Esprimere se stessi individualmente e collettivamente allo stesso tempo. Il jazz è molto importante in questo senso. Il rock a volte raggiunge questo obiettivo e credo che l’album rock che meglio lo rappresenta sia “Live at Leeds” (1970) degli Who. In quell’album, ognuno dei musicisti fa le proprie cose, ma hanno comunque un’unità che è davvero potente. Ecco, mettiamo “Live at Leeds” come terzo disco. Perché prende il concetto di suonare il jazz e lo applica al rock.

(Luiz Mazetto)

foto di John Clark presenti sul sito Subpop come promozionali per l’artista

Scream & Yell è uno dei primi siti di cultura pop in Brasile e uno dei più importanti della scena indipendente brasiliana. Le ragioni della collaborazione tra Kalporz e Scream & Yell puoi leggerle qui.