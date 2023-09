C2C torna a Londra con Stone Island Sound

Mentre si avvicina il weekend torinese che vedrà esibirsi tra gli altri Caroline Polachek, Flying Lotus, King Krule, Overmono, Yves Tumor (ultimi biglietti e pass in vendita su DICE), C2C vola da Torino a Londra per la nuova tappa europea di Stone Island Sound, progetto curatoriale ideato insieme al brand e sviluppatosi in playlist, release discografiche, sonorizzazioni ambientali ed eventi dal vivo con l’intento di valorizzare le scene e le community locali e costruire una ideale mappa sonora mondiale dell’avanguardia e del nuovo pop.

Giovedì 12 ottobre si torna per il terzo anno consecutivo all’interno della storica Roundhouse di Camden, con tre ospiti che sulle nostre pagine non hanno bisogno di presentazioni: Floating Points, Deena Abdelwahed e Olof Dreijer, fondatore dell’iconico duo svedese The Knife insieme alla sorella Karin, oggi attiva come Fever Ray.

L’evento sarà gratuito previa registrazione via DICE.