Aesop Rock pompa ancora alla grande

Aesop Rock ha annunciato l’uscita del nuovo album “Integrated Tech Solutions”, fuori il 10 Novembre per Rhymesayers, anticipato dal singolo – davvero godibile – “Mindful Solutionism”.

Nel disco sono presenti come guests artisti noti della scena hip-hop e rock internazionale come billy woods, Hanni El Khatib, Rob Sonic, Nikki Jean e Lealani Teano, mentre la copertina è stata realizzata dal noto illustratore Justin “Coro” Kaufman, autore anche del video che accompagna il brano di lancio. Negli ultimi due anni il producer newyorkese ha pubblicato il disco “Garbology” in duo con Blockhead, oltre ad un nuovo lavoro in collaborazione con l’amico di una vita Homeboy Sandman. Aesop Rock, moniker di Ian Matthias Bavitz, classe ’76, è un vero e proprio monumento della scena indipendente americana degli ultimi trent’anni; noi lo ricordiamo soprattutto per “None Shall Pass” del 2007, finito anche tra i nostri cento dischi degli anni Zero.



Photo credit: Ben Colen