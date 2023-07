La Top 7 della settimana (#28, 2023)

7. Esordio per il progetto Natural Wonder Beauty Concept

Ana Roxanne, che la nostra Viviana ha intervistato a marzo di quest’anno, è parte, insieme a DJ Python (Brian Piñeyro), del progetto Natural Wonder Beauty Concept che proprio oggi esordisce su Mexican Summer con l’album omonimo.



6. “PKKNO”: nuovo brano per Kamaal Williams

Il 27 settembre esce Stings, nuovo disco di Kamaal Williams, uno degli artisti più significativi della scena jazz britannica contemporanea. Nel frattempo, però, il musicista inglese si diverte a sperimentare con l’elettronica pubblicando sulle piattaforme di streaming “PKKNO”, brano che non farà parte dell’album in formato fisico.

5. Nuovo brano e album per Pedro Fonte

Pedro Fonte, batterista, percussionista e produttore di Rio de Janeiro, fa uscire “Back To The Start”: brano pop, etereo che anticipa l’uscita, prevista per il 15 settembre 2023, di Luz na Madrugada / Late Night Light, secondo album da solista del musicista brasiliano. Nel disco sono presenti, tra gli altri, anche Ana Frango Elétrico, Kassin e Antonio Neves.



4. L’uscita di “Dear Departed”, secondo album di Sam Burton

Dopo il disco d’esordio I Can Go With You prodotto da Jarvis Taverniere (Woods, Whitney, Purple Mountains), Sam Burton pubblica il suo secondo album facendosi produrre da Jonathan Wilson (Angel Olsen, Father John Misty, Margo Price). Dear Departed esce oggi ma suona già come un piccolo gioiellino sognante in cui folk, country e chamber pop viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda. Dear Departed by Sam Burton

3.“Belleville”: il ritorno di Laurel Halo

Laurel Halo annuncia l’uscita del suo nuovo disco Atlas, il primo per la sua neonata etichetta discografica Awe e lo fa pubblicando “Belleville”: una ballata per pianoforte, rarefatta e quasi impalpabile nei suoi due minuti e mezzo di durata.

2. “Desolation Dub”: nuovo brano e video per PAINT

Con “Desolation Dub”, nuovo brano e video per PAINT, continua il trip musicale di Pedrum Siadatian (Allah-Las) che il 28 luglio pubblicherà il suo terzo disco da solista, Loss for Words.



1. Profondo Rosso di Dario Argento ritorna nelle sale

Dal 10 luglio è ritornato in sala Profondo Rosso di Dario Argento, uno dei film simbolo del giallo all’italiana. Sul sito di Cat People Distribuzione è possibile consultare la lista dei cinema che lo stanno proiettando.