Diffuso il nuovo singolo degli Slowdive, “Skin in the Game”

Come annunciato dalla band stessa appena prima dell’inizio di una tournée australiana a metà aprile, gli Slowdive hanno terminato le incisioni per il loro quinto LP in studio, la cui uscita, prevista per l’1 settembre, è stata poi confermata poco dopo la metà di giugno, quando il gruppo ha anche diffuso il primo singolo tratto dal nuovo disco intitolato “Kisses”, accompagnato anche da un videoclip diretto da Noel Paul. Il disco si intitolerà Everything Is Alive e uscirà per la Dead Oceans.

Everything Is Alive è dedicato alla memoria della madre di Rachel Goswell e del padre di Simon Scott, entrambi morti nel 2020. Le registrazioni del disco erano iniziate proprio nel 2020. Si tratta del primo disco del gruppo dal 2017 a oggi, quando la straordinaria band shoegaze diede alle stampe il suo quarto album in studio self titled, Slowdive, a distanza di 22 anni dal precedente. Pochi giorni fa la band ha pubblicato il secondo singolo tratto dal nuovo album, “Skin in the Game”, caratterizzato da un’atmosfera sonora immersiva e ipnotica, che, come già “Kisses”, presenta un sound estremamente familiare ma anche una spiccata e coraggiosa originalità. Attualmente impegnati in una tournée in Oceania, gli Slowdive suoneranno negli US e in Canada in settembre e in ottobre e poi in Inghilterra, Scozia, Irlanda e Irlanda del Nord tra fine ottobre e inizio novembre.