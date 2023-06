Il nuovo album dei Sigur Rós, “ÁTTA”, esce oggi

ÁTTA, l’ottavo album in studio dei Sigur Rós, esce oggi via Von Dur e BMG e arriva a dieci anni di distanza da Kveikur. Si apre sin da subito con qualcosa di estremamente familiare per chi conosce bene il gruppo – la voce di Jónsi – ed è permeato per larghi tratti dagli archi, che circondano, ampliano e “dirigono” la voce di Jónsi, accompagnato, come sempre, dai due compagni di viaggio Kjarri e Goggi. Prima nel loro seminterrato e poi ad Abbey Road al fianco della London Contemporary Orchestra e del suo conduttore Robert Ames i tre sono riusciti nel non facile intento di dare un seguito al loro ultimo lavoro in studio uscito nel 2013.

ÁTTA esce oggi in formato digitale ma sarà necessario attendere il 1º settembre per poter acquistare le copie fisiche del disco. Contiene dieci tracce. Come ha dichiarato Jónsi parlando della loro nuova fatica, il desiderio della band era “to have minimal drums and for the music to be really sparse, floaty and beautiful […]. We’re getting older and more cynical so I just wanted to move us so that we felt something”.

Ecco la tracklist del disco:

1. Glóð

2. Blóðberg

3. Skel

4. Klettur

5. Mór

6. Andrá

7. Gold

8. Ylur

9. Fall

10. 8