“Bending Hectic” è il nuovo brano dei The Smile

La pubblicazione dell’incisione in studio di “Bending Hectic” dei The Smile è una notizia di rilievo poiché scioglie l’attesa che negli ultimi tempi era rinata intorno al trio, dal momento che già diverse settimane fa i profili social della band avevano condiviso una serie di foto che mostravano il gruppo al lavoro su nuova musica, ed è al tempo stesso una novità solamente parziale per chi conosce a fondo il progetto, visto che il brano viene eseguito dal vivo dalla band da più di un anno. Come ben sappiamo, Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner fanno sul serio: spentesi le loro avventure musicali “madri”, vale a dire Radiohead e Sons of Kemet, questi ultimi appena pochi mesi fa, i tre hanno pubblicato l’ottimo esordio A Light for Attracting Attention un anno fa e da poche settimane anche un live, At Montreux Jazz Festival, July 2022, contenente sette canzoni eseguite in quella serata (ma non questa). La band ha registrato il nuovo pezzo agli Abbey Road Studios di Londra quest’anno.

Dalla durata di otto minuti, “Bending Hectic” è ambiziosa e largamente sperimentale, con il cantato di Yorke soffuso e frammentario, che per lunghi tratti è a tutti gli effetti un recitato. Dalle sfumature jazz e avant rock, “Bending Hectic” è divenuto uno dei momenti più convincenti e appassionanti delle performance della band. A produrre la traccia è Sam Petts-Davies, che aveva già lavorato con Jonny Greenwood per il suo disco collaborativo Junun (2015) e poi con i Radiohead per il brano “Spectre” e per A Moon Shaped Pool (2016) e anche con Thom Yorke per Suspiria. Gli Smile sono in tournée anche in questi giorni, in Messico, e si esibiranno negli Stati Uniti nel corso dell’estate.