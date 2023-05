La Top 7 della settimana (#19, 2023)

7. Qualche disco per il fine settimana

Non è il venerdì più ricco dell’anno in termini di dischi pubblicati, ma non mancano le uscite interessanti. Vi suggeriamo Fatoumata Diawara con “London Ko”, per esempio: c’è qualche mese di tempo per digerire l’album, in attesa del live di quest’estate al Locus Festival in Puglia. Gli Overmono, invece, sono finalmente arrivati alla prova del full length dopo una lunga serie di singoli ed EP: “Good Lies” ha visto la luce da qualche ora, come “The Last Rotation of Earth” di BC Camplight. Ma oggi è anche il giorno di Alison Goldfrapp, che fa il suo debutto solista con “The Love Invention”.

6. E qualche singolo

Questa settimana sono tornati i Queens of the Stone Age con “Emotion Sickness”, ma anche Yeule con “sulky baby”, Christine and the Queens con “Tears Can Be So Soft”, i Geese con “Mysterious Love”. Tanto materiale, quindi, da recuperare in queste giornate piovose, accanto a “Lipstick Lover” di Janelle Monáe e “Candy Necklace” di Lana Del Rey.

5. Un rave di solidarietà

Rave UKraine è un progetto che unisce DJ e ravers da Liverpool a Kyiv, con l’obiettivo di portare un messaggio di solidarietà e sostegno alla popolazione ucraina. Domenica scorsa, quindi, lo stesso rave è stato trasmesso all’Hangar 34 di Liverpool e all’HVLV della capitale ucraina, con le donazioni e i proventi destinati alla Music Saves UA, un’iniziativa creata in Ucraina per raccogliere aiuti umanitari. Tra gli altri, a Liverpool hanno partecipato anche gli Hot Chip.

4. Arlo Parks + Phoebe Bridgers

In questi giorni, Arlo Parks ha pubblicato il quarto singolo estratto dal nuovo “My Soft Machine”, in uscita fra due settimane. “Pegasus” vede la partecipazione dell’amica Phoebe Bridgers ed è una ballad dolcissima.

3. L’inedito duetto fra Sharon Van Etten e Michael Imperioli

Per la serie “A Small Light” del National Geographic, Sharon Van Etten ha realizzato una bellissima cover di “I Don’t Want to Set the World on Fire” nella versione degli Ink Spots, con la partecipazione dell’attore Michael Imperioli, protagonista con una parte spoken word.

2. Gli American Football sono diventati proprietari di quella famosa casa

Sì, è successo: l’abitazione che appare nella copertina del primo disco degli American Football, diventata in questi anni autentica meta di pellegrinaggio per i fedelissimi della band e dell’emo in senso lato, è ora di proprietà di Kinsella e soci, della Polyvinyl Records, dei fotografi Atiba Jefferson e Chris Strong e della Chicago Open House Contemporary. L’emo-turismo verso il 704 di West High Street a Urbana, Illinois, allora, può continuare.

1. L’album solista di Grian Chatten

Grian Chatten dei Fontaines D.C. ha da poco annunciato l’uscita del suo primo lavoro solista che comprenderà anche il singolo “The Score”, pubblicato recentemente, e la nuovissima “Fairlies”. E chi lo ferma…