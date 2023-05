Nuovo singolo, album e tour per Róisín Murphy

Róisín Murphy ha annunciato due giorni fa l’uscita del suo nuovo lavoro in studio, Hit Parade, il sesto della sua carriera, a distanza di tre anni da Róisín Machine e a due dal remix album di quest’ultimo, e contemporaneamente ha diffuso anche il secondo singolo tratto dal disco, “The Universe”, che segue “CooCool”, uscito a inizio marzo, accompagnato anche da un videoclip. Hit Parade è prodotto da DJ Koze e uscirà per Ninja Tune.

In “The Universe” una chitarra elettrica ciondolante e ipnotica sorvola la voce magnetica e incandescente di Murphy che si fonde su un tappeto di synth caldi e appassionanti. L’assurdo e l’onirico si incrociano e si attorcigliano continuamente in un brano in cui Murphy canta di tramonti, di un viaggio in barca in mezzo all’oceano tra il sogno e la realtà, di errori, di multiverso e di impressioni ormai sfumate e poco chiare: «I guess we were wrong / The universe is singing a song / Everything is pushing us on / When to you I do belong?». Sul nuovo disco, Murphy ha condiviso quanto segue: «We worked remotely, in different countries sending tracks/ideas back and forth for several years. I always have to approach a new collaboration with openness and a willingness to learn and never more so than with this». Nella medesima giornata Murphy ha annunciato anche un nuovo tour che inizierà tra pochi giorni dal Messico e attraverserà parte dell’Europa, ma non toccherà l’Italia, tra giugno, luglio e agosto.