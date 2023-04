[T4ATF!] Wombo, Caroline Rose, Hand Habits, Rahill

Quattro aggiornamenti pre-pasquali ad uscite, meno strombazzate in giro, di questi mesi e dei prossimi, perché magari a Pasqua si ha un po’ più tempo e si è più bendisposti ad ascoltare qualcosa di nuovo. Chi lo sa. Se vi piace molto qualcuno di questi quattro artisti, fatecelo sapere.

WOMBO, “Fairy Rust & Selected Demos” (Fire Talk, 2023)

Gli Wombo sono un trio post-punk di Louisville, nel Kentucky, capitanati dalla bassista-cantautrice Sydney Chadwick. “Fairy Rust”, il loro secondo album, era uscito a luglio 2022 pertanto questa è una nuova riedizione con aggiunta di alcune canzoni demo, sul cui livello (anche di registrazione) è meglio sorvolare per cui la pubblicazione raggiunge piuttosto lo scopo di far tornare l’attenzione su un album magari perso. E così è andata: “Fairy Rust” contiene 13 brani poco accomodanti ma che trovano una via comunicativa, molto indie-rock nel senso classico del termine, con reminiscenze ’90 e comunque di approccio DIY. Un ascolto liberato da preconcetti e molto gustoso. Consigliatissimo.

CAROLINE ROSE, “The Art of Forgetting” (New West, 2023)

Su questo album ci riserviamo di tornarci su con una recensione più completa, perchè è davvero sorprendente: la cantautrice newyorkese riesce ad equilibrare in maniera autorevole il suo background folk con le strutture sintetiche già frequentate nel suo quarto “Superstar” (2020), checché ne dica Pitchfork che ha dato a “The Art of Forgetting” ‘solo’ 6.8. Più che le nostre parole parla da solo uno dei singoli, “The Doldrums”:

HAND HABITS, “Sugar the Bruise EP” (Fat Possum, 2023)

Hand Habits si è alleggerita: il nuovo singolo “Something Wrong” ce la fa ritrovare in una forma leggera ed invidiabile. Meg Duffy, questo il nome di Hand Habits, ha annunciato l’uscita di una nuova raccolta di sei brani, “Sugar the Bruise”, che uscirà il 16 giugno 2023 via Fat Possum.

RAHILL, “Flowers At Your Feet” (Ninja Tune Big Dada, 2023)

La cantautrice iraniano-americana Rahill pubblicherà il suo nuovo “Flowers At Your Feet” il prossimo 12 maggio 2023, ma l’album ha già i riflettori su di sé sia perché su etichetta Ninja Tune Big Dada, la sua nuova casa discografica in cui siede accanto ai compagni di etichetta Yaya Bey e LYZZA, e poi per il featuring di Beck nell’estratto “Fables”, pezzo frizzante coadiuvato da un video altrettanto solare (con tanto di Beck che rema su un fiumiciattolo). L’album segue il nostalgico EP di cover del 2022 “Sun Songs”. Se il 13 maggio sarete a NY, potrete vedere il suo spettacolo inaugurale del nuovo album all’Union Pool di Brooklyn.

in copertina Sydney Chadwick degli Wombo (foto di Nik Vechery)

(Paolo Bardelli)