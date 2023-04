Quindici anni di Record Store Day: alcuni eventi e uscite da non perdere per l’edizione 2023

Compie quest’anno quindici anni il Record Store Day, evento ideato nel 2007 per ridare respiro alle migliaia di negozi di dischi indipendenti in tutto il mondo e celebrato con centinaia di pubblicazioni esclusive e limitate in cd, in vinile e talvolta anche in audiocassetta e tenutosi per la prima volta nel 2008. Per festeggiarlo vi proponiamo sinteticamente e schematicamente alcuni eventi a esso dedicati che si tengono in questi giorni nella nostra penisola e selezioniamo per voi alcune delle uscite che ci sembrano tra le più interessanti e rilevanti. Il 2023 rappresenta anche il primo decennale dell’edizione italiana del RSD, a cui aderiscono oggi 230 negozi di dischi indipendenti.

Gli eventi

Milano

Da Reverend, Greta Carraro presenta il libro Storia di una pantera di Alberto Zanini, un romanzo sui movimenti dei diritti civili in America. Lo stesso autore terrà, poi, un dj set. Allo Psycho si esibiranno vari artisti, dallo space rock (Da Captain Trips) al cantautorato dalle vibrazioni cinematografiche e immersive (Luca Olivieri/Andrea Zampieri), dal blues (One Horse Band) allo shoegaze (swan*seas), dal cantautorato (Max Forleo) al trip-hop (Pinhdar).

Roma

Presso Discoteca Laziale si ascolteranno i vinili del Record Store Day con le ultime novità di JBL e Pro-Ject.



Bologna

Da SEMM a Bologna, punto di riferimento per quanto concerne il Best Art Vinyl Italia, si incorona la migliore copertina di dischi italiana del 2022. I nomi non sono pochi e sono di spicco: DJ Nero, Daniele Rumore, Frank Agrario, Paolo Scotti, Laura Gramuglia, Fausto Longhi e Alfredo Reni. Disponibile anche la locandina realizzata dall’illustratore Massimo Pasca, stampata anche su una shopping bag.

Bassano del Grappa (VI)

Al Pick Up si terrà il dj-set di Giorgio Valletta, co-fondatore della storica associazione culturale torinese Xplosiva del festival Club to Club, firma di Rumore e conduttore su Radio Raheem.

Imperia

Mr. Slavo terrà un dj set di soli 45” presso TuttoMusica.

Rimini e Riccione

Disco Più di Rimini offre due intriganti eventi per i suoi spettatori, in parte presso la sua sede e in parte a Riccione. Prima verrà messa a disposizione dei clienti in negozio una consolle; dopo la chiusura è prevista una festa di dj al femminile guidati da Roberta Onirika al Ceccarini Café di Riccione.

Parma

Al Joe Vinyle Store nel pomeriggio si terranno due dj set, quello di Relight Orchestra e quello di DJ Rocca. Di sera avrà luogo il concerto al Bread Lounge Bar in Piazza Garibaldi e un dj set funk di Joe Vinyle. Vinylistic organizza Soul2Soul da CUBO con Antonio Bacciocchi, giornalista e autore di libri sulle riguardanti la black music, cui seguirà un dj set.

Palermo

Ben due giorni nel capoluogo siciliano saranno dedicati a questo affascinante appuntamento musicale: sabato 23 e domenica 24 si terranno, infatti, alcuni eventi a tema RSD a cura di Associazione Transea, Bolazzi, ModCafè e ModWear con una grande esposizione e vendita di dischi e vinili e dj set tutto il giorno.

Alcune uscite da non perdere

Qui trovate la lista completa delle uscite di questo Record Store Day 2023. Di seguito vi proponiamo alcuni dei titoli che ci sono sembrati tra i più interessanti.

Ali Farka Touré – Green (LP)

Banco del Mutuo Soccorso – Donna Plautilla (LP)

Banco del Mutuo Soccorso – Il 13 (LP)

Bill Withers – Live at Carnegie Hall (2LP)

Brian Eno – Foreverandevermore – Forever Voiceless Edition (LP)

Broken Social Scene – You Forgot It in People: 20th Anniversary (2LP)

Carole King – The Legendary Demos (LP)

David Bowie – Laughing with Liza – The Vocalion and Deram Singles 1964-1967 (7″ Vinyl Box Set)

David Byrne – The Complete Score From The Catherine Wheel (2LP)

The Durutti Column – Treatise on the Steppenwolf + Human Avatars (2LP)

Echo & the Bunnymen – Peel Session 1997 (12” Vinyl)

Ennio Morricone – Senza sapere niente di lei OST (LP)

The Fall – Live 1977 (LP)

Fela Kuti – Gentleman (LP)

Grateful Dead – Boston Garden, Boston, MA, 5/7/77 (LP Box Set)

Jerry Lee Lewis – At the Palomino Club (LP)

Marianne Faithful – A Secret Life (LP e CD)

Ol’ Dirty Bastard – Return to the 36 Chambers: The Dirty Version (2LP)

The Orb / Lee Scratch Perry – The Upsetter at the Starhouse Sessions (LP)

The Rolling Stones – Beggars Banquet (LP)

Slum Village – Trinity (2LP)

Suede – The “Suede” Demos LP (LP)

Suicide – A Way of Life – The Rarities EP (10” Vinyl)

T. Rex – Rockin’ & Rollin’ (LP)

U2 – Two Hearts Beat as One / Sunday Bloody Sunday (12” Vinyl)

Various Artists – Larry Levan’s Paradise Garage (LP)

Various Artists – New York Noise – Dance Music From The New York Underground 1978-82 (2LP)

Wilco – Crosseyed Strangers: An Alternate Yankee Hotel Foxtrot (LP)

Scoprite anche voi le uscite che più vi interessano nel sito ufficiale del RSD e poi nel negozio di dischi a voi più vicino.