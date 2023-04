Cover Aprile 2023: MC Yallah

Attiva nella scena hip hop ugandese dal 1999, MC Yallah è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda la musica degli ultimi anni e tra le protagoniste assolute del calderone est africano portato alla ribalta da Nyege Nyege e Hakuna Kulala.

Dopo l’ottimo “Kubali”, uscito nel 2019 per Hakuna Kulala e realizzato in collaborazione con Debmaster, la rapper di origine kenyana torna sulla stessa label congolese con “Yallah Beibe”, nel quale mischia barre scritte tra lingua africane e inglese e delle produzioni elettroniche che portano i suoi brani su un nuovo livello. Aspettiamo i prossimi mesi per vederla annunciata nei migliori festival europei, e vi raccomandiamo di non perdere il live di una delle più entusiasmanti MC al mondo in questo momento.

“Yallah Beibe” esce il 14 Aprile su Hakuna Kulala.