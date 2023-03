Terraforma ’23, ecco i primi annunci

Sono arrivati i primi annunci della prossima edizione di Terraforma, il festival milanese di musica elettronica giunto ormai all’ottava edizione.

Negli spazi di Villa Arconati, appena fuori dal capoluogo lombardo, la tre giorni di rassegna presenterà graditi ritorni e alcune novità sorprendenti. Nei primi annunci, dati nella giornata di oggi, vediamo alcuni amici di Terraforma, come Donato Dozzy e Paquita Gordon. Una gradita novità, il nuovo progetto di Aho Ssan, “Rhizomes”.

Il ritorno di Beatrice Dillon, questa volta in collaborazione con Kuljit Bhamra, pioniere della nuova bhangra, danza tradizionale indo-pakistana. Tra i big, spicca sicuramente il nome di Hudson Mowhawke, producer tra i più importanti della scena a cavallo tra hip-hop ed elettronica degli ultimi dieci anni, pronto a stupire il pubblico con il suo arsenale di sample e batterie bouncy.

E ancora: il dj set back to back di STILL con Low Jack, Patrick Belaga con il sassofonista di base in Svizzera Tapiwa Svosve, il free jazz dei Dawuna e tanto altro ancora, aspettando le nuove tranche di annunci.

Biglietti e abbonamenti sono già in vendita su DICE, e se siete interessati sbrigatevi che la capienza è stata diminuita rispetto all’edizione dello scorso anno, nel tentativo di rendere il parco di Villa Arconati più accogliente ed efficiente per tutti i fruitori del festival.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale del festival.