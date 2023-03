[T4ATF!] Tame Impala, Angel Olsen, Arlo Parks, Nation of Language

Quattro segnalazioni veloci di singoli usciti negli scorsi giorni.

TAME IMPALA, “Wings Of Time”

Kevin Parker ha scritto in quattro e quattr’otto una canzone che ha un ritornello tra gli Scorpions e i Kansas, ma sappiate che è voluto: “Mi è stato chiesto di fare un brano per la colonna sonora di Dungeons & Dragons e mi è sembrata un’occasione imperdibile per assecondare il mio amore di lunga data per il prog rock fantasy”. Il film “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri” uscirà il prossimo 30 marzo.

ANGEL OLSEN, “Nothing’s Free”

“Nothing’s Free” è un lento adagio jazzato in cui Angel Olsen si lascia andare a una confessione sincera sul come liberarsi è comunque difficile. Il brano è il primo singolo estratto dall’imminente EP della Olsen, “Forever Means” (in uscita il 14 aprile), che ha trovato le sue origini nelle sessioni di “Big Time” (2022)

ARLO PARKS, “Impurities”

Il nuovo singolo di Arlo Parks è impalpabile come una bolla di sapone e nasce dal suo amore per la musica ambient: il secondo album della Parks dopo l’acclamato debutto “Collapsed in Sunbeams” (2021) si intitola “My Soft Machine” e arriverà il 26 maggio su Transgressive Records. Il singolo è accompagnato da un video diretto da Jak Payne, con il quale Arlo Parks ha voluto, secondo le note stampa, “trasmettere un’oscillazione ambientale tra solitudine e compagnia e mostrare come stare vicino alle proprie persone sia davvero come tornare a casa.”.

NATION OF LANGUAGE, “Sole Obsession”

Il trio newyorkese dei Nation Of Language ha fatto uscire un singolo dominato dai synth e da sonorità mid-eighties: all’album “A Way Forward” (2021) la band farà seguire un nuovo disco dal titolo “Strange Disciple” ma ancora non è dato sapere la data.

(Paolo Bardelli)