L’ottava meraviglia di The Reds, Pinks and Purples

Nuovo album per i The Reds, Pinks and Purples di Glenn Donaldson, tra le più interessanti realtà indie-rock/shoegaze in circolazione: “The Town That Cursed Your Name” è uscito il 24 Marzo 2023 per Tough Love (Europa) e Slumberland (USA).



Per il musicista di San Francisco, già con formazioni di culto come Skygreen Leopards e The Art Museums e metà dei Painted Shrines con Jeremy Earl dei Woods, si tratta dell’ottavo lavoro pubblicato in soli quattro anni di attività del progetto (di cui ben quattro nel solo 2022). Glenn ha scritto la musica, i testi e suonato tutti gli strumenti del nuovo album, dedicandolo a tutti quelli che hanno provato a mettere su una band in quel tratto di California. Anche la splendida copertina riprende il tema dei precedenti album dei Reds, Pinks and Purples fotografando le varianti di strade e porte di case di San Francisco. “Life In The Void” è il primo singolo estratto.

Dodici nuove gemme di romantica gioia dal piglio melodico, composizioni noise-pop che farebbero la gioia di qualsiasi amante delle sonorità indipendenti tra The Smiths, Magnetic Fields, il catalogo di Flying Nun e Sarah Records. Con un tocco più psichedelico e nostalgico del solito.

Questa la tracklist del disco:

1 Too Late for an Early Grave

2 Leave it all Behind

3 Life in the Void

4 Here Comes the Lunar Hand

5 Burning Sunflowers

6 Waiting on a Ghost to Haunt You

7 What is a Friend?

8 Mistakes (Too Many to Name)

9 Almost Changed

10 The Town That Cursed Your Name

11 I Still Owe You Everything

12 Break up the Band