L’agenda dei Live della settimana (#10, 2023)

Questa settimana oltre ai concerti in elenco due date per i Post Nebbia: venerdì 10 Marzo all’Astro Club di Pordenone e sabato 11 all’Officina Meca di Ferrara, mentre Yungblud è atteso venerdì 10 al Mediolanum Forum di Milano. I Cosmetic suoneranno sabato 11 al Life Club di Rimini. Infine menzione doverosa per la serata con 2ManyDjs e Bruno Belisimo al Dumbo, sabato 11: info qui.

Martedì 7 Marzo – GAZ COOMBES, Santeria Toscana 31, Milano

“Il Gaz Coombes di oggi mette a punto un canzoniere di grande respiro, sognante ma non meno avventuroso. Influenzato dal David Bowie di marca glam, Curtis Mayfield, Paul Weller e – perchè no – gli ultimi Arctic Monkeys”. Così scriviamo su Kalporz del quarto disco solista “Turn The Car Around”, arrivato al #6 delle chart britanniche e osannato dalla critica con i 100 di The Observer e gli 80 di Uncut e The Record Collector. I biglietti per la data di Milano sono disponibili a questo link.

Martedì 7 Marzo – MICAH P. HINSON, Monk, Roma

A quattro anni di distanza da “When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You”, Micah P. Hinson presenta il suo undicesimo album. Prodotto da Alessandro “Asso” Stefana (PJ Harvey, Vinicio Capossela), include dieci tracce originali: in “I Lie to You”, Hinson si mette a nudo e mostra la propria storia, nella trasparenza di queste canzoni gonfie di amore, di assenza e di rimpianto. Con canzoni scritte tra l’adolescenza e i trent’anni, Micah narra i tempi più inqueti e gli anni recenti, sentendosi già rivitalizzato e libero da tutti i pensieri che lo tormentavano. Il nuovo album di Micah P. Hinson è il risultato di cinque giorni e cinque notti di registrazione. Ad accompagnarlo gli archi di Raffaele Tiseo, la batteria di Zeno De Rossi e il contrabbasso di Greg Cohen. Sia “Ignore the Days”, primo singolo pubblicato, sia i successivi “People”, “Carelessly” e “What Does It Matter Now”, sono accompagnati da quattro videoclip/visualizer per la regia di Andrea Rabuffetti. Biglietti per Roma su Dice, info sulle altre tappe italiane su Ponderosa (biglietti in esaurimento, affrettatevi!).

Martedì 7 Marzo – HORSE LORDS, Raindogs House, Savona

Uscito a fine 2022 per RVNG Intl, “Comradely Object” è l’album della consacrazione degli Horse Lords, quartetto avant-rock di Baltimora di cui è difficile essersi persi l’exploit negli ultimi 10 anni. Con un armamentario strumentale composto da doppia batteria, elettronica, chitarra, basso e sax, gli Horse Lords rappresentano l’ultima incarnazione del rock “colto” americano, che trova padrini nel minimalismo di Steve Reich e Terry Riley, nel post-rock 90’s di Tortoise e in un’infinità di altre influenze come il blues del Mali, Talking Heads, Captain Beefheart, roba teutonica tra Klaus Dinger, Jaki Liebezeit e Holger Czukay. Il loro live all’ultimo Le Guess Who? ha lasciato di stucco il pubblico ed è stato uno degli highlights del prestigioso festival olandese. Opener Julia Reidy, autrice di canzoni non tradizionali che combinano territori armonici instabili, elasticità ritmica e narrativa astratta su forme allungate ed episodiche. Una chitarra acustica a dodici corde manipolata che si trasforma in una costellazione di suoni. Ingresso 15 Euro con tessera Arci. Mercoledì 8 Marzo Horse Lords e Julia Reidy saranno di scena allo Spazio Teatro 89 di Milano, giovedì 9 allo Spazio Zut di Foligno e venerdì 10 al Bronson di Ravenna.

Giovedì 9 Marzo – WARHAUS, Circolo Magnolia, Milano

Warhaus, alter ego e progetto solista del crooner belga Maarten Devoldere, frontman dei Balthazar, arriva in Italia per un’unica data con il suo nuovo album in studio “Ha Ha Heartbreak” pubblicato l’11 novembre 2022 via Play It Again Sam. “Desire“ e “It Had To Be You“ sono i primi singoli condivisi. Biglietti su Ticketmaster.

Venerdì 10 Marzo – GIARDINI DI MIRò, Kalinka Arci Dude, Soliera (MO)

Dopo la pubblicazione di “Del Tutto Illusorio” (42records), suite interamente strumentale, la band di Cavriago torna sul palco con uno show tutto dedicato alla sua produzione strumentale. “Voiceless”, infatti, oltre all’esecuzione integrale proprio di quel disco, andrà a pescare tra gli episodi “senza cantato” del repertorio. A vent’anni esatti dall’epico “Rise and Fall of Academic Drifting” e a tre da “Different Times”, i Giardini di Mirò continuano a guardare avanti per la loro strada, agendo al di là delle regole della discografia. Ispirandosi in parte alle lunghe suite anni 70, “Del tutto illusorio” sfocia in un tempo liquido, alternando momenti onirici a improvvisi risvegli per poi tornare a dissolversi nel sogno, in un alternarsi tra giorno e notte, quiete e risveglio. In apertura Arianna Poli, che ha esordito nel 2018 con il suo primo EP e partecipato nel 2021 come ospite a diverse date di “Quando tutto diventò blu” di Alessandro Baronciani e Corrado Nuccini. 8 Euro in cassa.

Sabato 11 Marzo – LAMIEE., Gada, Firenze

LAMIEE è l’eclettico progetto solista di Nicholas Remondino. In questo live per percussioni, voce, sintetizzatori ed elettronica presenterà il disco “Cruj” uscito per Carton Records. “Cruj is the ecstatic vibration in the stretching of time, the search for the spiritual through distorted and immersive sound. Four compositions of trance-inducing sound, for damaged samples, voice and percussions.” Selezione musicale pre e post concerto a cura di DPK800. Gada, Playhouse for contemporary arts è in via dei Macci 11 a Firenze, ingresso €5 con tessera associativa disponibile in loco.

CRUJ by LAMIEE.

Domenica 12 Marzo – THE BEASTS, Arno Cafè, Cattolica (RN)

Mini tour italiano per la trash/surf/rock’n’roll band di Amburgo, quelli vestiti come i Mummies e forti (quasi) uguale, organizzato da Revolver Concerti. All’Arno Cafè vi aspetta anche il djset dei ragazzi della Slack, ingresso gratuito!