Fontaines D.C., John Grant e Liz Phair nel tributo a Nick Drake in uscita a Luglio

#CoverWorld

Grandi notizie per gli amanti di Nick Drake.

Il tributo “The Endless Coloured Ways – The Songs Of Nick Drake” uscirà su cd e doppio vinile per Chrysalis il prossimo 7 Luglio, con la partecipazione di Fontaines D.C., Bombay Bicycle Club, Feist, John Grant, Aldous Harding, Ben Harper, Let’s Eat Grandma, Liz Phair e molti altri.

Il progetto nasce da un’idea di Cally Callomon, manager della Nick Drake Estate, e Jeremy Lascelles, co-fondatore di Blue Raincoat Music nonchè CEO di Chrysalis Records. Oltre all’edizione su cd e doppio vinile l’etichetta pubblicherà una serie di limitatissimi 7 pollici con una selezione delle canzoni presenti sul disco. Sul primo singolo saranno presenti le reinterpretazioni di “Cello Song” dei Fontaines D.C. e “From the Morning” del duo Let’s Eat Grandma.

All’edizione limitata del doppio vinile del tributo sarà allegato un sette pollici bonus con l’inedita cover realizzata da Nick Drake di “Tomorrow is a Long Time” di Bob Dylan.



Jeremy Lascelles racconta: “Cally e io abbiamo parlato del progetto in modo semplice agli artisti coinvolti, chiedendo di ignorare l’originale di Nick Drake e reinventare il brano in modo personale. Tutti erano contenti di prendere parte a questo progetto e ci hanno detto quanto fosse stata importante per loro la musica di Nick Drake. Siamo stati entusiasti del risultato per l’originalità dimostrata, visto che tutti avevano fatto esattamente ciò che speravamo: fare propria la canzone”.

“Nick Drake non era così preoccupato di promuovere se stesso come artista, ma penso che sarebbe stato felicissimo di sentire la sua musica rivisitata da artisti di questo talento – parla Cally Callomon. “Jeremy e io abbiamo ritenuto fondamentale che l’album fluisse come un’esperienza di ascolto coerente, al contrario di una galleria di quadri separati tra loro. Siamo onorati e grati a tutti i nostri amici, vecchi e nuovi, che hanno preso parte alla realizzazione di questo bellissimo album”.

E non poteva esserci lancio migliore del brano qui sotto.

Foto di Keith Morris