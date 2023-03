“cervo” è il nuovo brano di Vieri Cervelli Montel

Il nuovo brano di Vieri Cervelli Montel esce oggi per Tanca Records, l’etichetta di Iosonouncane. Intitolato “cervo”, il pezzo si misura con aspetti della poetica di Vieri Cervelli Montel che deviano in parte dalle sue creazioni precedenti. Esso diventa quasi l’inevitabile prosecuzione delle sue sperimentazioni e delle sue attitudini, dettate anche dal policentrismo delle sue radici insieme fiorentine, sarde e francesi. Un brano che, come evidenzia il comunicato stampa che ne annuncia l’uscita, rappresenta “un chiodo di cechov nella vicenda artistica di Vieri Cervelli Montel”.

In “cervo” Vieri Cervelli Montel si confronta con il ritmo e con tutto quell’universo di musica da ballare – ma etichettare in questo modo semplicistico i generi di cui si sta parlando sarebbe riduttivo – che va dalla reggaeton alla techno. Esso crea in qualche modo una discontinuità con il precedente brano, “I [primo]”, ma, pur risultando quasi la sua nemesi, sembra la sua inevitabile prosecuzione e ci pone di fronte al percorso di maturazione artistica e versatilità di un cantautore che sembra non precludersi alcuna esperienza musicale.