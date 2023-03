BeckDay, il programma

Questo sarà il percorso che seguiremo domani, venerdì 3 marzo, per il giorno dedicato a Beck Hansen, il #BeckDay! (in rosso gli articoli pubblicati per l’occasione)

ore 8: BECK, “Golden Feelings” (1993) #richiami | di Paolo Bardelli

| di Paolo Bardelli ore 8,15, BECK, Stereopathetic Soulmanure (1994) #richiami | di Paolo Bardelli

| di Paolo Bardelli ore 8,30: BECK, “One Foot in The Grave” (1994) #richiami | di Paolo Bardelli

| di Paolo Bardelli ore 9: BECK, “Mellow Gold” (1994) #richiami | di Paolo Bardelli

| di Paolo Bardelli ore 9,30: BECK, “Odelay” (1996) #richiami | di Matteo Maioli

| di Matteo Maioli ore 10: BECK, “Mutations” (1998) #richiami | di Paolo Bardelli

| di Paolo Bardelli ore 10,30 BECK, “Midnite Vultures” (Geffen, 1999) | di Max Cavassa

ore 11, BECK, Ferrara (Castello Estense) (27 luglio 2000) | di Stefano Folegati

ore 11,15, Beck, l’Instagram Portfolio

ore 11,30, BECK, “Sea Change” (2002) | di Cristian Micheletti

ore 12, “Sea Change” di Beck: tutto cambia e anche i sentimenti (speciale 2022 per il 20ennale) | di Paolo Bardelli

ore 12,15, Beck da solo incanta la Union Chapel nel 2003

ore 12,30, Beck a Frequenze Disturbate nel 2003 | di Chiara

ore 12,45 Il privilegio di aver visto Beck “disturbato” #tbt del 2020 | di Matteo Maioli

ore 13, BECK, “Guero” (2005) | di Hamiton Santià

ore 13,15 “Facciamo una foto insieme?”: Beck e gli altri artisti

ore 13,30, BECK, “The Information” (2006) | di Hamilton Santià

ore 14, BECK, “Modern Guilt” (2008) | di Piero Merola

ore 14,15 Beck fa “Sound And Vision” di Bowie con orchestra di 167 elementi: il video (2013) | di Piero Merola

ore 14,30 “Defriended” è il nuovo singolo di Beck (2013) | di Paolo Bardelli

ore 14,45 “I Won’t Be Long”, un altro inedito di Beck (2013)

ore 15 Ancora un singolo per Beck, “Gimme” (2013)

ore 15,15 La Top 7 delle migliori canzoni di Beck (2013)

ore 15,30 BECK, “Morning Phase” (2014) | di Monica Mazzoli

ore 16 “Song Reader”: è Beck o non è Beck? | di Paolo Bardelli

ore 16,15 Beck, Way Out West, Göteborg – Pustervik Secret Show, 12 agosto 2015 | di Piero Merola

ore 16,30 “Colors” di Beck, il primo ascolto | di Paolo Bardelli

ore 17 BECK, “Colors” (2017) | di Paolo Bardelli

ore 17,30 BECK, “Hyperspace” (2019) | di Paolo Bardelli

ore 17,45 Beck, un folletto bianco all’esordio al Primavera Sound (2022) | di Matteo Maioli

| di Matteo Maioli ore 18: Beck’s poll: un sondaggio su Facebook sui migliori album | di Nicola Gervasini