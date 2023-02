La Top 7 della Settimana (#7, 2023)

7. RIP Trugoy The Dove

Non è letteralmente una delle notizie migliori della settimana e questo è il motivo per cui la mettiamo in fondo anzichè in cima. Ma non si può non parlarne, dato che Trugoy The Dove è stata figura cruciale nella storia dell’hip hop in quanto parte di De La Soul (che proprio in queste settimane avevano annunciato l’arrivo sulle piattaforme streaming dei loro storici album) e di Native Tongues Posse, collettivo della east coast di cui oltre a De La Soul facevano parte altri pilastri del rap americano come A Tribe Called Quest, Queen Latifah e Black Sheep. Molti i nomi illustri che hanno reso omaggio a Trugoy in questi giorni: Mos Def, Jurassic 5, Tyler The Creator, Pharrell Williams e ovviamente anche Damon Albarn che aveva reclutato Trugoy per la mega-hit dei Gorillaz ‘Feel Good Inc.’

6. Beach House x Record Store Day

I Beach House hanno annunciato un nuovo EP intitolato ‘Become’ che sarà pubblicato il 22 aprile per il Record Store Day. La band ha spiegato che le cinque canzoni dell’EP facevano parte delle sessions di ‘Once Twice Melody’ e nonostante non siano finite sull’album la band si è poi resa conto che ascoltate insieme formavano una sorta di mondo tutto loro. Da qui la decisione di pubblicarle in questo formato. Fino al Record Store Day non verrà fornita alcuna anteprima audio/video dei brani contenuti nell’EP.

5. La nuova serie di Donald Glover

Nella sua nuova serie ‘Swarm’, che verrà presentata in anteprima al prossimo SXSW per poi esordire su Prime Video il 17 marzo, Donald Glover abbandona il rap di ‘Atlanta’ per buttarsi sull’horror. Ma la musica non sarà del tutto messa da parte, dato che la trama ruota intorno a una ragazza, Dre, interpretata da Dominique Fishback, la cui ossessione per una popstar prende una piega sinistra…

4. Il ritorno di Janelle Monae (?)

Seun Kuti & Egypt 80 sono gli ospiti scelti da Janelle Monae per il nuovo singolo ‘Float’. Non è dato sapere se si tratti di un’uscita isolata o dell’anticipazione di un nuovo album.

3. Rihanna al Super Bowl

Per il lungamente annunciato Half Time del Super Bowl Rihanna rivela di essere nuovamente incinta e presenta un set che è fondamentalmente un mix dei suoi tanti brani di successo, circondata dalle spettacolari coreografie che sono tradizione di questo annuale appuntamento.

2. Jessie Ware sempre più Donna Summer / Chaka Khan

Qualche giorno fa Jessie Ware insieme all’annuncio del nuovo album ‘That! Feels Good!’ in uscita il 28 aprile, ha pubblicato questa ‘Pearls’ che la vede sempre più in direzione Donna Summer / Chaka Khan. Ora c’è anche un video diretto da Sophie Muller e Theo Adams.

1. Sempre di più Kelela

Una settimana fa è uscito il nuovo bellissimo album di Kelela su Warp intitolato ‘Rsven‘. Per l’occasione l’artista statunitense ha pubblicato il video di ‘Enough For Love’, che ha presentato anche da Jimmy Fallon.