Interpol in Italia a giugno

A distanza di 5 anni dall’ultima esibizione in Italia, gli INTERPOL arrivano a Torino, grazie alla collaborazione tra OGR Torino e Sonic Park che si svolgerà nella Sala Fucine delle OGR lunedì 26 giugno e rappresenta un’ideale preview cittadina della quinta edizione di Sonic Park. Il Festival inaugurerà la sua quinta edizione proprio il 4 luglio presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Un ritorno anticipato dalla presenza della band agli I-Days di Milano, in apertura al concerto di Paolo Nutini, sabato 24 giugno

La tappa torinese fa parte del tour mondiale che li vede impegnati in una lunga serie di concerti e fa seguito alla release di “The Other Side of Make-Believe”, il settimo disco pubblicato a luglio dello scorso anno prodotto da Flood & Moulder (Nine Inch Nails, Curve, Gary Numan, Depeche Mode), che ha incontrato il consenso della critica internazionale.

Il concerto sarà l’occasione per ascoltare live i successi di repertorio della band e i brani del loro ultimo lavoro in studio. Il disco esplora nuovi territori per gli Interpol: oltre a viaggiare tra le sinistre sottocorrenti della vita contemporanea, i nuovi brani sono permeati da un desiderio bucolico e ritrovata grazia. Gli arrangiamenti di chitarra di Daniel Kessler si elevano, Samuel Fogarino punta alla precisione sulle percussioni mentre la voce potente di Paul Banks sfodera vulnerabilità. Un album in cui l’essenza e le qualità di ogni membro emergono grazie alla profonda comprensione interpersonale, il rispetto e la valorizzazione di ognuno.