La Top 7 della Settimana (#6, 2023)

Il Festival dei fiori non è riuscito a oscurare una settimana intensa, ricca di novità e di uscite.

7. Quasi – “Breaking The Balls Of History”

Sam Coomes e Janet Weiss, in arte Quasi, si affacciano sulla scena, dopo 10 anni di silenzio, con un disco che parla della fine del mondo. All’incrocio tra garage e psichedelia, “Breaking The Balls Of History”, uscito il 10 febbraio per la Sub Pop, è stato scritto nel periodo del lockdown.

6. I Daughter cantano l’amore a distanza

Il quarto lavoro in studio dei Daughter (l’ultimo, “Music from Before the Storm”, è del 2017) uscirà il 7 aprile via 4AD. La band composta da Elena Tonra, Igor Haefeli e Remi Aguilella ha pubblicato il secondo estratto da “Stereo Mind Game”. “Party” è “una canzone struggente ma tenace che parla di un legame romantico vissuto a distanza, attraverso l’Atlantico“.

5. Tornano in Italia i Wilco!

Finalmente i Wilco tornano a mettere piede nella nostra penisola con due date ad agosto: Il 24 nella rassegna Acieloaperto a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli e il 25 al TODAYS di Torino.

4. Tennis – “Pollen”

3. I due nuovi singoli dei The Reds, Pinks & Purples

“The Town That Cursed Your Name” è il titolo del nuovo album dei The Reds, Pinks & Purples di Glenn Donaldson in uscita il prossimo 24 marzo. Due gli estratti che è possibile ascoltare questa settimana, “Life In The Void” e “Too Late For An Early Grave“.

2. Yo la Tengo – “This Stupid World”

1. God bless Burt Bacharach

A 94 anni ci ha lasciati il genio del Pop, ma non le sue melodie senza tempo.

“Da qualche parte c’è un porto felice lontano dalla tempesta.

Là dove splende il sole c’è qualcuno che sono destinato ad adorare, e so che il giorno in cui la troverò, sorriderò ancora una volta.“ (Nikki, Burt Bacharach)

(Eulalia Cambria)