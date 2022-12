Matteo Mannocci Awards 2022

Eccoci ancora una volta al momento più difficile dell’anno, quello delle selezioni. Il momento in cui tocca confrontarsi e avere il timore di essersi dimenticati qualcosa, di aver sotto o sopravalutato un disco, di decidere chi ha il diritto e chi no di stare nei nostri listoni di fine anno. A questo giro vi segnalo 20 dischi che sono stati i miei must annuali, più altre 10 uscite che inserisco per allargare il quadro generale. L’unico ordine degli elenchi è quello alfabetico.

Buon ascolto.

TOP 20 RELEASE 2022

ABADIR, “Mutate” (Svbkvlt) // club

Rami Abadir unisce ritmi mediorientali e dinamiche clubbing, sfornando uno dei migliori album ‘dance’ dell’anno, che marca la cinquantesima release della label cinese Svbkvlt.

Mutate by ABADIR

CATERINA BARBIERI, “Spirit Exit” (light-years, WARP) // avant

Ogni uscita di Caterina Barbieri rimane un momento fisso nell’anno di noi ascoltatori e osservatori. Anche a questo giro la compositrice non delude, ma anzi aggiunge aria fresca alla sua ricerca.

Spirit Exit by caterina barbieri

JOSHUA BONNETTA, “Innse Gall” (Shelter Press) // field recording

Forse il mio disco dell’anno. 42 minuti di puri suoni ambientali, senza nessun tipo di strumento. Un ambiente sonoro immaginifico che racconta più di una storia, ma che consiglio solo a chi ha già dimestichezza con questa forma di field recording narrativo o alle orecchie più sensibili che hanno voglia di sperimentare qualcosa di totalmente diverso.

Innse Gall by Joshua Bonnetta

RICHIE CULVER, “I Was Born by the Sea” (REIF) // electronic, spoken word

Un racconto personale di provincia, sviluppato attraverso ambienti sonori e voce narrante, che segna il debutto in LP dell’artista sonoro inglese.

I was born by the sea by Richie Culver

GIOVANNI DI DOMENICO, “Polvere di rabbia” (Kohlaas) // avant

Il compositore italiano intreccia una fitta matassa elettroacustica tenuta insieme da una voce magnetica, collante e fil rouge di tutto il disco.

Polvere di rabbia by Giovanni Di Domenico

ECKO BAZZ, “Mmaso” (Hakuna Kulala) // rap, electronic

Non può mancare, personalmente, una menzione a Ecko Bazz, rapper ugandese uscito per la label di casa Hakuna Kulala. Un concentrato di rap, basse e alti bpm che racconta l’Uganda di oggi con rabbia e urgenza.

Mmaso by Ecko Bazz

KATARINA GRYVUL, “Tysha” (Standard Deviation) // experimental, electronic

Se state cercando esempi di come utilizzare in modo artistico la voce come strumento, questo è un disco che fa per voi. La musicista ucraina Katarina Gryvul riflette sul silenzio della pandemia con un disco emozionale e intenso, che ci permette di indagare il suo animo senza didascalismi di sorta.

Tysha by Katarina Gryvul

HEITH, “X, wheel” (PAN) // experimental, folk

All’album di debutto il boss di Haunter Records ci sorprende, dando vita a un variegatissimo mondo post-umano raccontato brano dopo brano. Per il suo essere così weird, cupo e grottesco, vorrei avere accesso a una versione videogiocabile di questo disco. E non conosco complimenti migliori da fare.

X, wheel by Heith

MARIA W HORN & SARAH PARKMAN, “Funeral Folk” (Supertaditional, XKatedral) // folk, avant

Una riflessione musicale sul tema della morte e del dolore, affrontata attraverso i codici della tradizione svedese, strumenti classici e cultura cristiana e alternando momenti idilliaci ad alti più sonicamente potenti e impattanti. Doloroso e struggente.

Funeral Folk by Maria W Horn & Sara Parkman

ICEBOY VIOLET, “The Vanity Project” (2 B Real) // rap, electronic

Forgiato dalle esperienze di quella fucina di musicisti underground che è la Manchester degli ultimi anni, “The Vanity Project” è il debutto di Iceboy Violet, artista che mixa il suo stile da ‘club MC’ alle strumentali di alcuni dei migliori producer inglesi e non. Instant classic per un’uscita che è rimasta fortemente nelle mie preferenza sin da inizio anno.

The Vanity Project by Iceboy Violet

KLEIN, “Cave in the Wind” (Parkwood Entertainment) // experimental

Costruito su sample relativi al processo Roe vs Wade, capostipite della discussione pubblica sull’aborto negli USA, Klein ci mostra costruire una narrazione elaborata che rifletta sia sul messaggio che sul medium. Un bel passo in avanti nella ricerca della producer statunitense.

Cave in the Wind by Klein

KMRU, “Temporary Stored” (s/r) // field recording, ambient

Attingendo ai field recording dell’archivio Royal Museum for Central Africa in Belgio, il producer kenyano KMRU tenta una riappropriazione del suono dell’Africa, deportato nei musei europei al tempo del colonialismo. Tra le innumerevoli uscite a nome KMRU del 2022, la più potente da un punto di vista sonoro e ideologico.

Temporary Stored by KMRU

LUSTER, “Luster” (morctapes) // folk, drone

Questo sestetto belga confeziona un disco con 8 brani, unendo folk e doom, strutture rock e droni che ci scaraventano in una dimensione antica ed europea, nella quale onestamente mi sento molto a mio agio.

Luster by Luster

KALI MALONE, “Living Torch” (Portraits GRM) // drone

L’ultima uscita di Kali Malone, firmata dalla label dello storico centro di ricerca parigino GRM, è l’ennesimo disco centrato della musicista americana. Per i cultori delle armoniche e dei droni, il must dell’anno.

Living Torch by Kali Malone

GIOVANNI NAPOLANO, “Le Macerie di Babilonia” (sferic) // experimental, dub

Da Napoli al Mediterraneo, Napolano cerca di riprendere la ‘nostra’ tradizione sonora e racchiuderla in queste due tracce, che attraverso un trattamento dub diventano per l’appunto un monumento a un’area geografica e auna città che si fa porto aperto di lingue, tradizioni e culture diverse.

Le Macerie di Babilonia by Giovanni Napolano

PRISON RELIGION, “Hard Industrial B.O.P.” (UIQ) // electronic

Ispirandosi concettualmente all’album di Art Blakey “Hard Bop” che segnò a suo modo la fine del be bop, i Prison Religion confezionano un album durissimo, che elimina ogni elemento accessorio e ci restituisce solo le loro brutali produzioni elettroniche.

Hard Industrial B.O.P. (UIQLP007) by Prison Religion

COBY SEY, “Conduit” (AD 93) // rap, experimental

Un LP di debutto stilisticamente variegato per il rapper inglese Coby Sey, che attraversa vari tipi di produzione per un lavoro che dimostra grande abilità e maturità artistica.

Conduit by Coby Sey

VALERIO TRICOLI, “Say Goodbye To The Wind” (Shelter Press) // musique concrète

Ogni nuova uscita di Valerio Tricoli rappresenta una sfida da affrontare. Il musicista italiano ma stanziato da anni in Germania presenta tre brani di musica concreta, tanto difficili quanto ben composti, che ci ricordano che il suo nome è nel pantheon dei migliori musicisti contemporanei.

Say Goodbye To The Wind by Valerio Tricoli

UNIONBLOCK, “Thetford” (Lobby Art) // folk, drone

Ancora un album che gioca sui droni, registrato dal duo elettroacustico statunitense UNIONBLOCK, “Thetford” prende ispirazione dalla comunità religiosa dell’omonima cittadina del Vermont -la più antica ancora attiva negli USA- e riflette sul ruolo sociale della religione nei gruppi sociali.

Thetford by UNIONBLOCK

YAO BOBBY & SIMON GRAB, “WUM” (LAVALAVA Records) // rap, electronic

Lavorato a distanza tra Togo e Svizzera, “WUM” è forse il disco più divertente della rassegna. Sostenuto dal flow incalzante di Yao Bobby e dalle produzioni elettroniche di Simon Grab, è un album fluido e che schizza vitalità per ogni secondo dei 20 pezzi presenti.

WUM by Yao Bobby & Simon Grab

ANCORA DIECI! un compendio

BURIAL, “Antidawn” (Hyperdub) // CS+KREME, “Orange” (The Trilogy Tapes) //LUCRECIA DALT, “¡Ay!” (RVNG Intl.) // GERMAN ARMY, “Allocation of the American Nile” (Jungle Jim Records) // MATHILDE NOBEL, “Founds on Land” (Nous’klaer Audio) // OSHEYACK, “Intimate Publics” (Svbkvlt) // SAFETY TRANCE, “Làgrimas” (Club romantico) // SLICKBACK, “CONDENSE” (s/r) // UNK, “A Strange Garbed Figure to the Right of Clearing (Islands Series V)” (The Lumen Lake) // X/O, “Chaos Butterfly” (Precious Metal)

e per finire: UN FILM

Perchè se una storia di vichingi, fiumi di sangue, incesto e psichedelia non vi piacciono o avete sbagliato tutto voi dalla vita oppure mi devo cominciare a preoccupare.