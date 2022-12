I migliori film dell’anno: la Top Ten Mediacritica 2022

Ecco i migliori film dell’anno visti in sala e in streaming secondo gli amici di Mediacritica. In fondo anche le classifiche personali dei collaboratori.

1. “Esterno notte” di Marco Bellocchio

2. “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson

3. “Blonde” di Andrew Dominik

4. “Nostalgia” di Ermanno Rea

5. “Spencer” di Pablo Larraín

6. “Nope” di Jordan Peele

7. “Elvis” di Baz Luhrmann

8. “Avatar – La via dell’acqua” di James Cameron

9. “Parigi, 13 Arr.” di Jacques Audiard

10. “Bones and All” di Luca Guadagnino

La Top Ten 2022 di ANDREA MOSCHIONI FIORETTI

1. Esterno notte

2. Ennio

3. Blonde

4. Nostalgia

5. Bones and All

6. Spencer

7. Forever Young

8. Apollo 10 e mezzo

9. Licorice Pizza

10. The Batman

La Top Ten 2022 di ANDREA VASSALLE

1. Licorice Pizza

2. Avatar – La via dell’acqua

3. Tromperie – Inganno

4. Memoria

5. Stringimi forte

6. Fairytale

7. Gli orsi non esistono

8. Spencer

9. Apollo 10 e mezzo

10. Un altro mondo

La Top Ten 2022 di ELEONORA DEGRASSI

1. Bones and All

2. Blonde

3. Esterno notte

4. Elvis

5. Flee

6. Apollo 10 e mezzo

7. Spencer

8. Licorice Pizza

9. Nostalgia

10. Crimes of the Future

La Top Ten 2022 di EMANUELE DI NICOLA

1. Avatar – La via dell’acqua

2. Vortex

3. Rimini

4. La notte del 12

5. Gli orsi non esistono

6. Lamb

7. X – A Sexy Horror Story

8. Esterno notte

9. I crimini di Emily

10. Elvis

La Top Ten 2022 di EMANUELE RAUCO

1. Licorice Pizza

2. Piccolo corpo

3. Memoria

4. Spencer

5. Pinocchio di Guillermo del Toro

6. Saint Omer

7. Gli orsi non esistono

8. Esterno notte

9. La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

10. Elvis

La Top Ten 2022 di GIANLORENZO FRANZI’

1. Esterno notte

2. Nope

3. La stranezza

4. Finale a sorpresa

5. Men

6. America latina

7. Siccità

8. Nostalgia

9. Blonde

10. Crimes of the Future

La Top Ten 2022 di JURI SAITTA

1. Parigi, 13Arr.

2. Il naso o la cospirazione degli anticonformisti

3. Il male non esiste

4. Un eroe

5. Nope

6. Spencer

7. Radiograph of a Family

8. Elvis

9. Love Life

10. After Love

La Top Ten 2022 di MARIA ELEONORA C. MOLLARD

1. Blonde

2. Nostalgia

3. Triangle of Sadness

4. Elvis

5. Top Gun: Maverick

6. The Batman

7. Licorice Pizza

8. X – A Sexy Horror Story

9. Moonage Daydream

10. Athena

La Top Ten 2022 di MARTA CORATO

1. Everything Everywhere All at Once

2. Il corsetto dell’imperatrice

3. After Yang

4. Nope

5. Il prodigio

6. Lamb

7. RRR

8. Flee

9. Red

10. Matrix Resurrections

La Top Ten 2022 di VALENTINO SACCA’

1. Leonora addio

2. Esterno notte

3. Parigi, 13Arr.

4. Licorice Pizza

5. Stringimi forte

6. Blonde

7. Nostalgia

8. Finale a sorpresa

9. Nope

10. Crimes of the Future

